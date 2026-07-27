BANCUL DE LUNI | ”Tu ești Costică cu motocicleta?”

Cel mai bun lucru pe care îl putem face după o zi de muncă, mai ales dacă este vorba de o zi de luni, este să râdem cu poftă preț de câteva minute. Motiv pentru care echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc extrem de amuzant, pe care vă sugerăm să-l arătați tuturori prietenilor. Spor la râs și voie bună!

-Sărut-mana, sunt iubitul fetei dumneavoastră!

-Tu ești Costică cu motocicleta?

-Eu am mașină.

-Ești Daniel cu Audi sau Vlad cu BMW-ul?

-Eu am un Renault.

-Vasile, tu ești?

-Doamnă, câte fete aveți?!

Alte bancuri amuzante

Banc cu Bulă la examen

Bulă merge la examenul oral de istorie.

Profesorul îl întreabă:

– Bulă, spune-mi trei realizări importante ale lui Ștefan cel Mare.

Bulă stă pe gânduri și răspunde:

– Prima… s-a născut.

Profesorul oftează:

– Bine… și a doua?

– A murit.

Profesorul deja se enervează:

– Și a treia?

– Între timp… a făcut și niște lucruri importante.

Profesorul ridică tonul:

– Afară! Nota 2!

Bulă se ridică liniștit și spune:

– Domn’ profesor, dacă îmi dați voie, am și eu o întrebare.

– Spune.

– Dacă dumneavoastră intrați într-un restaurant și chelnerul vă întreabă: „Ce doriți să mâncați?”, iar dumneavoastră răspundeți „O ciorbă”, după care el spune „Afara! Răspuns greșit!”, cum v-ați simți?

Profesorul rămâne puțin surprins:

– Păi… aș vrea măcar să-mi spună ce variante am!

Bulă zâmbește:

– Exact. Și eu tot asta așteptam.

Un moș de 85 de ani merge la doctor pentru control

Doctorul îl consultă și îl întreabă:

– Cum vă simțiți?

– Excelent, dom’ doctor! M-am însurat cu o fată de 25 de ani și o să avem un copil!

Doctorul zâmbește și spune:

– Vă spun și eu o poveste. Un vânător foarte bătrân a plecat într-o zi la pădure. Din greșeală, în loc de pușcă, a luat umbrela. La un moment dat apare un urs. Vânătorul ridică umbrela, face „Poc!”, iar ursul cade mort.

Moșul râde:

– Imposibil! Înseamnă că altcineva a tras!

Doctorul îl privește și spune:

– Exact la aceeași concluzie voiam să ajung și eu.

Soacra și ginerele

Soacra către ginere:

— No, ginerică, am auzit că nevastă-ta, duduia de fiică-mea, te cam pune la respect prin casă, zise soacra, zâmbind pe sub mustață.

— Apăi, mamă soacră, nu-i chiar așa… Ne înțelegem omenește, fiecare face ce știe mai bine, răspunde Gheorghe.

— Ioi, măi băiatule, lasă că știu eu! Că și taică-său, Dumnezeu să-l ierte, tot așa făcea: când strigam la el, fugea direct sub pat!

— No, vedeți? Vezi că structural suntem diferiți, mamă soacră?

— Cum adică sunteți diferiți, măi Gheorghe? Tot bărbați sunteți amândoi!

— Apăi, când strigă fiică-ta la mine, eu nu fug sub pat ca socru-meu… Eu o trimit direct pe ea la mămica ei, să mai învețe bunele maniere!

Ion la examenul de șoferie

Ion dă examenul pentru permis. Examinatorul îl întreabă:

– Ion, imaginează-ți că mergi pe un drum îngust. În stânga ai o prăpastie, în dreapta un zid. În față vezi o bătrânică și un copil. Pe cine lovești?

Ion se gândește câteva secunde și răspunde:

– Bătrânica.

Examinatorul, indignat:

– Greșit! Apeși frâna!

Ion dă din cap:

– Așa e… dar dumneavoastră m-ați întrebat pe cine lovesc, nu ce trebuia să fac.

Gheorghe și Maria la mare

Gheorghe şi Maria la Mamaia:

– No, Mărie, dragă, hai mai iute că am găsit un loc liber pă plajă, aci aproape de apă! strigă Gheorghe, asudat tot.

– Vin amu, Gheorghe, vin! Da’ ia seamă, nu-s cam scumpe șezlongurile astea cu umbrelă de stuf?

— Apăi, am întrebat pe băiatul ăla de la bar și o zis că-i o sută de lei pe zi. Ne dă și-o apă caldă inclusă.

― No, și tu i-ai dat banii, Gheorghe? Că doar noi stăm numa’ două ceasuri, nu toată ziua!

— Păi nu i-am dat, Mărie, că m-am socotit eu bine în mintea mea de ardelean.

— Și ce-ai făcut, măi omule, unde stăm amu?

— No, i-am dat numa’ zece lei și i-am zis că eu nu stau pe șezlong, numa’ mă țin de marginea lui cu mâna și stau în picioare!

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