Sorin Pușcașu, fostul concurent de la Survivor, se însoară! Cum și-a cerut iubita în căsătorie

Sorin Pușcașu, fost concurent al emisiunii Survivor România, traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa personală. Aflat într-o vacanță în Italia alături de partenera sa, Laura, și de fiul lor, Zayn, acesta a ales să facă un pas important în relația lor și să o ceară în căsătorie.

Momentul a fost pregătit cu grijă și a avut loc într-un decor spectaculos, transformând vacanța într-o amintire pe care întreaga familie o va păstra pentru totdeauna. Gestul fostului concurent de la Survivor a surprins-o pe Laura, iar imaginile publicate ulterior pe rețelele sociale au atras imediat atenția urmăritorilor.

Fostul concurent de la Survivor a făcut marele pas

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani și au construit împreună o familie frumoasă. Din relația lor a venit pe lume Zayn, băiețelul care ocupă un loc special în viața ambilor părinți. Tocmai de aceea, Sorin Pușcașu și-a dorit ca fiul lor să fie prezent într-un moment atât de important.

Cererea în căsătorie a avut loc în timpul concediului petrecut în Italia, țară aleasă de numeroși îndrăgostiți pentru momentele speciale din viața lor. Atmosfera romantică, peisajele spectaculoase și semnificația locului au contribuit la transformarea evenimentului într-o experiență memorabilă.

„> 20.07.2026. De ziua ta, am vrut să îți fac un cadou pe care ți-l doreai de mult (atât tu, cât ai eu) de neuitat. Am trecut prin multe, frumoase, grele, dar am reușit să învățăm ca o relație, o familie, nu se bazează doar pe >, ci pe >. Te iubesc! ❤️

P.S.: Am vrut să îl implic și pe Zayn, dar m-ar fi dat de gol”, a scris Sorin Pușcașu.

Potrivit imaginilor distribuite pe Instagram, fostul Războinic a pregătit totul în detaliu, iar emoțiile au fost evidente atât pentru el, cât și pentru partenera sa. Micuțul Zayn s-a aflat alături de părinții săi în acele clipe, făcând momentul și mai special pentru întreaga familie.

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