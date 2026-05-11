Câți bani a primit eliminatul Marian Godină, de la Antena 1, pentru cele 15 săptămâni la Survivor

De: David Ioan 11/05/2026 | 09:10
Marian Godină a fost eliminat din competiția Survivor după duelul cu Gabriel Tamaș, desfășurat pe un traseu anunțat de Adi Vasile. Proba a inclus bârna, podul și mai multe obstacole care au cerut viteză, echilibru și coordonare.

Finalul s‑a decis la dărâmarea totemurilor și a cuburilor, unde diferențele au fost mici, însă suficiente pentru a stabili ieșirea lui din concurs. Duelul a venit într-un moment avansat al sezonului, când presiunea acumulată în săptămânile de competiție era vizibilă în evoluția fiecărui concurent.

Marian Godină a intrat în competiție în etapa a patra, într-un sezon care ajunsese la stage‑ul 18 în momentul eliminării sale. Astfel, el a participat la 15 etape complete. Fiecare stage este remunerat cu 2.000 de euro, iar plata se face strict în funcție de numărul de etape la care un concurent ia parte. În cazul său, calculul este direct: 2.000 de euro înmulțit cu 15 stage‑uri.

Foto: Captură Antena 1

Rezultatul acestui calcul este o sumă totală de 30.000 de euro, corespunzătoare celor 15 săptămâni petrecute în competiție. Valoarea reflectă participarea efectivă la etapele sezonului și se raportează exclusiv la numărul de stage‑uri parcurse. În cazul lui Marian Godină, cele 15 etape reprezintă întreaga perioadă în care a fost prezent în Republica Dominicană, luând parte la probe, consilii și dueluri care au influențat evoluția sezonului.

Eliminarea lui a venit după un duel intens, într-un context în care fiecare etapă devenise tot mai importantă pentru configurarea clasamentului. Prezența sa în competiție a fost vizibilă în etapele intermediare, iar duelul cu Gabriel Tamaș a fost unul dintre momentele tensionate ale sezonului. Ieșirea sa din concurs marchează o schimbare în dinamica echipei și în ritmul jocului, având în vedere rolul pe care l‑a avut în probele la care a participat.

