Două staruri britanice s-au despărțit după 22 de ani de căsnicie, apoi au sărbătorit cu un gest surprinzător în vila lor

Tess Daly și Vernon Kay au surprins publicul după ce au anunțat oficial că se despart, după 22 de ani de căsnicie. Deși vestea a șocat fanii, apropiații spun că relația lor se schimbase treptat în ultimii ani și că cei doi încearcă acum să gestioneze separarea „cu eleganță”, fără scandal și fără acuzații.

Fosta prezentatoare a emisiunii Strictly Come Dancing și DJ-ul de la BBC Radio 2 au făcut publică despărțirea printr-un mesaj comun postat pe Instagram.

Anunțul care a surprins lumea televiziunii britanice

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, cei doi s-ar fi aflat chiar în vila lor comună în momentul în care au publicat comunicatul și ar fi marcat simbolic finalul relației ciocnind un pahar de șampanie.

Surse apropiate susțin că Tess și Vernon au vrut să trateze totul „cu clasă” și fără conflicte publice:

„După ce au publicat comunicatul, Vernon și Tess și-au luat un moment pentru a ciocni un pahar în cinstea celuilalt și a viitorului lor. Își doresc doar tot ce este mai bun unul pentru celălalt și pentru familia lor. Nu a existat o ceartă uriașă, ci mai degrabă o îndepărtare treptată și dorința de lucruri diferite. Au promis că vor rămâne prieteni și că vor trata despărțirea și eventualele interviuri viitoare cu eleganță. Își doresc doar ce este mai bine unul pentru celălalt”

„Acum sunt oameni complet diferiți”

Potrivit Daily Mail, unul dintre motivele principale ale despărțirii ar fi faptul că cei doi au ajuns să își dorească lucruri complet diferite de la viață.

Apropiații spun că diferența de vârstă de cinci ani dintre ei a început să se simtă tot mai mult în ultimii ani. Un prieten apropiat cuplului a declarat:

„Acum sunt oameni complet diferiți. Aveau foarte multe în comun, dar lucrurile s-au schimbat. Ei s-au schimbat. Au îmbătrânit diferit”

Aceeași sursă îl descrie pe Vernon drept „încă un copil mare”, pasionat de ieșiri, petreceri și distracție.

„Îi place să bea, să râdă, îi plac serile disco din anii ’90 pe care le organizează. Iubește fotbalul, fotbalul american și Oasis. Tess nu este interesată de nimic din toate acestea.”

Potrivit apropiaților, Vernon mergea adesea singur la concertele Oasis sau la Super Bowl, iar în timp hobby-urile și stilurile lor de viață au devenit tot mai diferite.

„Au realizat că își doresc lucruri diferite și vieți diferite”, a mai spus sursa.

Povestea lor de dragoste a început la o petrecere BBC

Tess Daly, în vârstă de 57 de ani, și Vernon Kay, 51 de ani, s-au cunoscut în 2001, la o petrecere de Crăciun organizată de BBC, pe vremea când amândoi erau prezentatori TV aflați la începutul carierei, dar lucrau pentru posturi concurente.

Vernon a cerut-o în căsătorie în ziua de Crăciun din 2002, chiar în casa părinților lui Tess.

Nunta a avut loc pe 12 septembrie 2003, la biserica catolică St Mary’s din Horwich, lângă Bolton, orașul natal al lui Vernon.

Deși erau deja vedete cunoscute în Marea Britanie, cei doi au refuzat ofertele uriașe venite din partea revistelor mondene pentru fotografii exclusive de la nuntă și au preferat să pozeze pentru fanii aflați în fața bisericii.

Au împreună două fiice, Phoebe, de 21 de ani, și Amber, de 16 ani.

Mesajul comun publicat după despărțire

În comunicatul publicat pe Instagram, Tess și Vernon au insistat asupra faptului că separarea este una amiabilă și că nu există alte persoane implicate.

„După multă reflecție și cu un profund sentiment de grijă și respect reciproc, am decis să ne separăm pe cale amiabilă. Nu a fost o alegere ușoară, însă vine dintr-un loc al înțelegerii reciproce și al dorinței comune de a face ceea ce este mai bine pentru amândoi. Rămânem prieteni foarte buni și, cel mai important, suntem complet dedicați rolurilor noastre de părinți iubitori și implicați, lucru care va rămâne întotdeauna prioritatea noastră. Nu există alte persoane implicate în această decizie. Cerem respectuos intimitate în această perioadă, în timp ce traversăm împreună această tranziție. Nu vom mai face alte comentarii publice.”

Sursele apropiate spun că, deși Vernon ar urma să se mute din locuința familiei, cei doi încă locuiesc în aceeași casă și încearcă să gestioneze despărțirea cât mai discret.

Problemele din trecut care au afectat relația

De-a lungul anilor au existat mai multe semne că relația lor trecea prin momente dificile.

În 2010, Vernon Kay a recunoscut public că trimisese mesaje explicite către aproximativ cinci femei și și-a cerut scuze în direct în emisiunea sa de la Radio 1.

El le-a spus atunci celor aproximativ două milioane de ascultători că fusese „nechibzuit și prost”.

La scurt timp după acel episod, Tess declara însă că mariajul lor „merită salvat”, deoarece aveau „10 ani extraordinari împreună” și „doi copii minunați”.

În cadrul emisiunii The One Show, ea spunea atunci:

„Să gestionezi astfel de lucruri în privat este suficient de greu, dar să le gestionezi public este și mai dificil”

Ultimele apariții împreună

Tess și Vernon au fost văzuți ultima dată împreună în public în februarie, când au prezentat împreună o ediție a emisiunii The One Show.

Cu doar câteva ore înainte ca despărțirea să devină publică, Tess fusese filmată dansând alături de fiica lor cea mare, Phoebe.

Anterior, fanii observaseră și faptul că fiica lor postase separat fotografii cu fiecare dintre părinți, lucru interpretat de mulți drept un posibil semn că existau deja probleme în familie.

Între timp, Tess Daly s-a retras anul trecut din showul Strictly Come Dancing după 21 de ani petrecuți în emisiune. Ultima ediție prezentată alături de Claudia Winkleman a fost extrem de emoționantă, ambele abia reușind să își stăpânească lacrimile în momentul rămas-bunului final.

