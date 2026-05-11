Foc de artificii fabulos, un tort special și o ținută atipică. Noi imagini de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea a fost concepută ca un eveniment de poveste, cu o atenție deosebită acordată fiecărui detaliu. Întreaga ceremonie a îmbinat eleganța cu emoția, transformând ziua într-un moment memorabil atât pentru miri, cât și pentru invitați. De la decorurile atent alese și până la programul artistic complex, totul a fost gândit astfel încât să reflecte stilul și personalitatea artistei.

Cunoscută pentru perfecționismul său, Andreea Bălan a fost implicată activ în organizarea evenimentului. Vedeta și-a dorit ca fiecare etapă a nunții să fie impecabilă. Ținutele alese au fost unul dintre punctele de atracție ale serii. Artista a schimbat nu mai puțin de patru rochii pe parcursul evenimentului, fiecare cu un design diferit, adaptat momentelor-cheie.

Dincolo de ținute, și spectacolul vizual a fost unul impresionant. Jocurile de lumini, decorurile florale ample și momentele artistice au contribuit la o atmosferă de sărbătoare. Focurile de artificii au fost unul dintre punctele culminante ale serii, oferind un final spectaculos unei zile încărcate de emoție și bucurie, și transformând cerul nopții într-un adevărat spectacol vizual.

Invitații s-au bucurat și de o experiență culinară variată, cu un meniu sofisticat, combinat cu preparate tradiționale reinterpretate și live cooking, care au adăugat un plus de interactivitate evenimentului. Întreaga organizare a fost gândită astfel încât fiecare invitat să se simtă parte dintr-o experiență completă, nu doar dintr-o simplă petrecere.

Un alt element care a atras toate privirile a fost tortul mirilor, realizat într-un stil elegant și rafinat. Decorat cu flori albe și detalii fine, acesta a fost completat de o imagine cu Andreea și Victor, simbolizând începutul oficial al vieții lor împreună. Desertul a fost amplasat ca piesă centrală. Acesta a fost admirat de toți cei prezenți atât pentru design, cât și pentru conceptul său personalizat.

Fiecare detaliu a contribuit la crearea unei atmosfere de basm, așa cum și-a dorit Andreea Bălan pentru una dintre cele mai importante zile din viața ei.

