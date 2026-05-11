Acasă » Știri » Un avion cu 300 de pasageri la bord a luat foc la aterizare în Nepal. Aeroportul a fost închis

Un avion cu 300 de pasageri la bord a luat foc la aterizare în Nepal. Aeroportul a fost închis

De: Elisa Tîrgovățu 11/05/2026 | 10:15
Un avion cu 300 de pasageri la bord a luat foc la aterizare în Nepal. Aeroportul a fost închis / Sursa foto: captura video
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Un avion aparținând companiei Turkish Airlines a fost cuprins de flăcări luni în timp ce ateriza pe aeroportul principal din Nepal. Deși nu au fost raportate victime, incidentul a determinat suspendarea activității aeroportului.

Avionul Turkish Airlines, care efectua zborul Istanbul–Kathmandu, a aterizat pe Aeroportul Internațional Tribhuvan din Nepal cu un incendiu izbucnit la trenul de aterizare din partea dreaptă. Pompierii au intervenit rapid și au stins focul. Cei 277 de pasageri au fost evacuați în siguranță, potrivit autorităților aeroportuare.

Aeroportul a fost închis luni dimineață

Mai multe aeronave cu destinația Kathmandu au fost ținute în aer în timp ce autoritățile desfășurau investigații și încercau să elibereze singura pistă a aeroportului. Nepalul se confruntă relativ des cu incidente aviatice, din cauza reliefului muntos și a vremii imprevizibile.

În 2015, un avion Turkish Airlines a derapat la aterizare în condiții de ceață, blocând aeroportul pentru câteva zile. Nu au existat victime, iar aeronava a fost ulterior transformată într-un muzeu.

CITEȘTE ȘI: Tragedie aviatică de proporții! O întreagă familie a pierit după ce un avion s-a prăbușit

Un artist a murit într-un avion care a aterizat de urgență la București. Ce s-a întâmplat cu el

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu pe scena de la Viena și când are loc finala
Știri
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu pe scena de la Viena și când are loc…
Discursul lui Marian Godină la adresa femeilor a înduioșat internetul. Ce le-a transmis, după ce a fost eliminat de la Survivor
Știri
Discursul lui Marian Godină la adresa femeilor a înduioșat internetul. Ce le-a transmis, după ce a fost eliminat…
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Cum arată clasamentul și care au fost criteriile
Gandul.ro
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută turiștilor: sate de poveste și castele medievale
Adevarul
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută...
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit...
Fenomenul îngrijorător descoperit de cercetători: oamenii încep să „halucineze împreună cu IA"
Mediafax
Fenomenul îngrijorător descoperit de cercetători: oamenii încep să „halucineze împreună cu IA"
Parteneri
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Bianca Censori, din nou aproape dezbrăcată! Apariție incendiară
Click.ro
Bianca Censori, din nou aproape dezbrăcată! Apariție incendiară
Trump a trimis avioane spion în apropierea Cubei. În ce situații a mai făcut același lucru
Digi 24
Trump a trimis avioane spion în apropierea Cubei. În ce situații a mai făcut același...
„Războiul prosoapelor” Un turist a fost despăgubit cu 1.000 de euro după ce nu a găsit şezlonguri libere pe plaja unui hotel
Digi24
„Războiul prosoapelor” Un turist a fost despăgubit cu 1.000 de euro după ce nu a...
Este oficial, avem Programul Rabla și în 2026. Dar numai pentru anumite mașini și doar pentru persoane fizice
Promotor.ro
Este oficial, avem Programul Rabla și în 2026. Dar numai pentru anumite mașini și doar...
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Apple înregistrează apelurile fără știrea ta: ce ascunde iOS
go4it.ro
Apple înregistrează apelurile fără știrea ta: ce ascunde iOS
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Cum arată clasamentul și care au fost criteriile
Gandul.ro
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană....
ULTIMA ORĂ
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu pe scena de la Viena și când are loc finala
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu pe scena de la Viena și când are loc finala
Discursul lui Marian Godină la adresa femeilor a înduioșat internetul. Ce le-a transmis, după ce ...
Discursul lui Marian Godină la adresa femeilor a înduioșat internetul. Ce le-a transmis, după ce a fost eliminat de la Survivor
Hantavirusul a ajuns și în Franța. Ce simptome are ”pacientul zero”
Hantavirusul a ajuns și în Franța. Ce simptome are ”pacientul zero”
Cum l-a numit Gabi Tamaș pe Cristi Boureanu, după ce a fost eliminat Marian Godină? A folosit un singur ...
Cum l-a numit Gabi Tamaș pe Cristi Boureanu, după ce a fost eliminat Marian Godină? A folosit un singur cuvânt
Vreme scăpată de sub control. Clujul, sub un covor gros de gheață
Vreme scăpată de sub control. Clujul, sub un covor gros de gheață
Zodiile care dau lovitura în dragoste, până pe 30 iunie. Viața lor amoroasă se schimbă radical
Zodiile care dau lovitura în dragoste, până pe 30 iunie. Viața lor amoroasă se schimbă radical
Vezi toate știrile