Un avion cu 300 de pasageri la bord a luat foc la aterizare în Nepal. Aeroportul a fost închis

Un avion aparținând companiei Turkish Airlines a fost cuprins de flăcări luni în timp ce ateriza pe aeroportul principal din Nepal. Deși nu au fost raportate victime, incidentul a determinat suspendarea activității aeroportului.

Avionul Turkish Airlines, care efectua zborul Istanbul–Kathmandu, a aterizat pe Aeroportul Internațional Tribhuvan din Nepal cu un incendiu izbucnit la trenul de aterizare din partea dreaptă. Pompierii au intervenit rapid și au stins focul. Cei 277 de pasageri au fost evacuați în siguranță, potrivit autorităților aeroportuare.

Aeroportul a fost închis luni dimineață

Mai multe aeronave cu destinația Kathmandu au fost ținute în aer în timp ce autoritățile desfășurau investigații și încercau să elibereze singura pistă a aeroportului. Nepalul se confruntă relativ des cu incidente aviatice, din cauza reliefului muntos și a vremii imprevizibile.

În 2015, un avion Turkish Airlines a derapat la aterizare în condiții de ceață, blocând aeroportul pentru câteva zile. Nu au existat victime, iar aeronava a fost ulterior transformată într-un muzeu.

