Un artist a murit într-un avion care a aterizat de urgență la București. Ce s-a întâmplat cu el

De: Denisa Crăciun 23/04/2026 | 09:26
O tragedie a avut loc într-un avion. Un artist cunoscut a murit la bordul aeronavei după ce i s-a făcut rău. Piloții au luat hotărârea să aterizeze de urgență pe aeroportul Otopeni din București, însă echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru bărbat.

Un artist celebru a murit într-un avion. Tragedia s-a întâmplat chiar la aterizarea de urgență în Capitală. Aeronava zbura din Sankt Petersburg spre Istanbul, iar bărbatului i s-a făcut rău în timpul călătoriei. Acesta avea 63 de ani și era violonist și dirijor rus. După trei ore de staționare, avionul și-a reluat cursa.

Muzician mort la bordul unui avion

O cursă dinspre Sankt Petersburg spre Istanbul a dus la un sfârșit tragic pentru un bărbat în vârstă de 63 de ani. Serghei Stadler, dirijor și violonist rus, s-a stins din viață, după ce i s-a făcut rău în timpul zborului. Echipajul aeronavei a luat imediat măsuri și a aterizat de urgență în București, la aeroportul Otopeni. Acolo, medicii i-au acordat îngrijiri medicale, însă nu au mai putut face nimic pentru el. Autoritățile ruse au anunțat că sunt alături de familia muzicianului și că îi vor sprijini cu tot ce au nevoie pentru repatrierea bărbatului. După o staționare de trei ore în Capitală, aeronava și-a continuat zborul spre destinația finală.

Serghei Stadler s-a născut pe data de 20 mai 1962 în Leningrad. Acesta a început să studieze muzica de la 5 ani. Mama sa este cea care l-a învățat să cânte la pian, fiind pianistă și acompaniatoare la Conservatorul din Sankt Petersburg, iar tatăl său a avut un rol esențial în ghidarea drumului său spre a cânta la vioară. El a absolvit Școala Specială de Muzică din cadrul Conservatorului din Sankt Petersburg, apoi s-a înscris la Conservatorul din Sankt Petersburg și a absolvit în trei ani și jumătate. De asemenea, a mai urmat cursurile postuniversitare ale Conservatorului din Moscova, după care a început să predea vioara la Conservatorul din Sankt Petersburg. Ulterior, a devenit director artistic și dirijor al Orchestrei Simfonice din Sankt Petersburg. Este una dintre cele mai cunoscute formații și susține în jur de 500 de concerte în Rusia și nu numai.

