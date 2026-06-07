S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat

Un eveniment dramatic petrecut în cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din București a stârnit numeroase reacții și a readus în atenție presiunea uriașă la care sunt supuși medicii din sistemul sanitar. Un medic rezident, aflat în ultimul an de pregătire profesională, a fost găsit decedat în incinta unității medicale, în timpul unei gărzi obișnuite.

Tragedia s-a produs sâmbătă după-amiază, într-o zi care părea să se desfășoare normal pentru personalul medical al spitalului. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, tânărul medic își desfășura activitatea în cadrul Unității de Primiri Urgențe, unde activa de mai mulți ani și se afla în etapa finală a rezidențiatului.

Bărbatul nu a mai putut fi salvat

Alarma a fost dată după ce medicul nu a mai fost văzut pentru o perioadă neobișnuit de lungă. Situația a atras atenția unei angajate responsabile de curățenie, care a observat că acesta nu revenea la locul de muncă. Îngrijorată, femeia a solicitat sprijinul altor membri ai personalului spitalului pentru a verifica dacă totul este în regulă.

În urma verificărilor, medicul a fost descoperit în stare critică într-un grup sanitar al spitalului. Echipele medicale au intervenit imediat și au început manevrele de resuscitare, încercând timp îndelungat să îi salveze viața. În ciuda eforturilor depuse, organismul acestuia nu a răspuns procedurilor aplicate, iar decesul a fost constatat ulterior.

Moartea sa a provocat un puternic șoc în rândul colegilor și al celor care l-au cunoscut. Mulți dintre aceștia l-au descris ca fiind un profesionist dedicat, aflat la începutul unei cariere promițătoare în medicină. Vestea dispariției sale s-a răspândit rapid în comunitatea medicală și a generat numeroase întrebări privind circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Ancheta deschisă de autorități urmărește să stabilească exact ce s-a întâmplat. Printre ipotezele analizate se află și posibilitatea unei intoxicații severe provocate de administrarea unei substanțe medicamentoase. Deocamdată, cauza exactă a morții nu a fost confirmată oficial, iar concluziile urmează să fie stabilite în urma investigațiilor medico-legale.

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