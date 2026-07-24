Experiență de neuitat pentru Dana Rogoz în Italia. A trecut marea cu trenul

Dana Rogoz, alături de familia ei, se bucură de o vacanță specială! În timpul vacanței lor prin mai multe țări din Europa, ei au călătorit cu un tren unde pasagerii pot rămâne în vagoane în timp ce trenul traversează marea cu feribotul.

Una dintre filele din jurnalul de vacanță al familiei Rogoz pare să fie o adevărată încântare pentru iubitorii de călătorii cu trenul. Împreună cu familia sa, Dana Rogoz a acceptat aventura de a traversa marea la bordul unui tren. Acest lucru este posibil cu ajutorul singurului tren din Europa care urcă direct pe feribot: „Plecăm în vacanță cu trenurile prin Europa! Muuuuuulte trenuri”, a scris Dana Rogoz înainte de călătorie.

Dana Rogoz: „Umbli brambura pe coridorul trenului”

Experiența unică a fost atent documentată și memorată pe camerele de filmare, iar imaginile spectaculoase au fost imediat încărcate pe rețelele de socializare. Printre imaginile postate, cadrele surprind bucuria copiilor, uimirea și emoția adulților, dar și bucuria primelor ore ale dimineții din cușeta unui tren – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Călătoria cu trenul pe feribot a fost doar una dintre experiențele inedite din lunga lor călătorie prin cele mai frumoase orașe din Europa: Budapesta, Viena, Veneția și Roma. Vacanța continuă tot în Italia, având ca următoare destinație Sicilia.

„Jurnalul zilei de ieri. Te trezești de dimineață în tren și umbli brambura pe coridor în pijamale. Apoi iei micul dejun în Budapesta. Duci copilul în cel mai apropiat loc de joacă de lângă gară. Următorul tren te duce până la Viena, în timp ce iei prânzul în vagonul restaurant. Să facem o scurtă recapitulare! Am călătorit cu trenurile Nightjet 40466 din Viena în Veneția și apoi cu Frecciarossa 9466 din Veneția până la Roma. Așadar, după ce ne-am lăsat bagajele mari în gară, toată ziua de ieri am petrecut-o prin Roma. Cu pizza, înghețate, Colosseum, Vatican și băi răcoroase în fântâni. Pe noapte am luat alt tren, spre Sicilia! Dar nu un tren oarecare, ci unul care se suie pe feribot! Singurul tren din Europa care călătorește puțin și cu vaporul!”, a spus Dana Rogoz pe social media.

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