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Bonus de la stat pentru primul loc de muncă! Cine poate încasa bani timp de doi ani

De: Denisa Crăciun 24/07/2026 | 20:59
Bonus de la stat pentru primul loc de muncă! Cine poate încasa bani timp de doi ani
Bonus pentru primul loc de muncă
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O nouă veste pentru tinerii din România. Cei care sunt la primul loc de muncă pot încasa bani de la stat timp de doi ani. Guvernul a aprobat normele de aplicare ale programului, iar rolul principal este încurajarea integrării pe piața muncii a celor care nu lucrează sau nu urmează nicio formă de învățământ.

Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani care nu au un loc de muncă și nu studiază ar putea primi un stimulent din partea statului. Acesta se acordă celor care sunt la primul loc de muncă cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Normele de aplicare au fost aprobate joi, 23 iulie, de Guvern, ceea ce permite deja implementarea acestei măsuri.

Bonus de la stat pentru primul loc de muncă

Sprijinul financiar acordat de stat se oferă timp de doi ani. În primul an de muncă se acordă 1.000 de lei pe lună, iar în al doilea an va crește la 1.200 de lei pe lună. Pentru a putea beneficia de acești bani, tinerii trebuie să păstreze locul de muncă pe toată perioada în care este oferit bonusul.

Principalul motiv pentru care oficialii au luat această hotărâre este că România continuă să ocupe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de tineri fără muncă. Cel mai recent studiu arată că 19% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu lucrează, nu studiază și nici nu participă la cursuri de formare profesională. De aceea, autoritățile îi încurajează pe cei din această categorie să intre în piața muncii. În plus, măsurile vizează și șomerii cu vârste de până la 50 de ani, pentru care au fost extinse formele de sprijin.

Ce spun tinerii și specialiștii despre bonus

Întrebați de ce părere au despre acest stimulent, unii tineri consideră că este o metodă bună prin care pot accepta mai ușor ofertele angajatorilor.

După părerea mea, este un program fiabil, care o să încurajeze tinerii să lucreze și să se angajeze în primul lor job. Sunt în căutarea unui job, însă din păcate nu mi-am găsit încă. Sper că până în toamnă o să îmi găsesc ceva potrivit, a spus o tânără pentru stirileprotv.ro.

De asemenea, și specialiștii au o opinie. Aceștia spun că măsura răspunde unei nevoi importante pentru tinerii din țara noastră. Sociologul Dan Petre a vorbit despre dezechilibrul dintre numărul angajaților și cel al pensionarilor.

În România există o relație inversă între numărul de angajați și numărul de pensionari. Această situație se accentuează, ceea ce este posibil să conducă într-un timp relativ scurt la o situație nesustenabilă, pentru că avem din ce în ce mai puțini angajați și din ce în ce mai mulți pensionari, a explicat el.

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