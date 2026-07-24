Povestea de dragoste neștiută a Simonei Halep. Relația s-a încheiat brusc, printr-un SMS

Simona Halep și Andrei Mlendea au avut o relație de iubire înainte ca sportivă să devina una dintre cele mai bune tenismene din lume. Povestea lor de dragoste a durat aproximativ 3 ani, Mlendea fiindu-i în același timp partener de viață și antrenor.

Povestea de dragoste dintre cei doi a început în perioada în care Simona Halep își făcea intrarea în tenisul de performanță. Avea doar 18 ani, iar Andrei Mlendea a fost omul care a susținut-o timp de 3 ani – cât a durat și relația lor de iubire. I-a fost partener de viață și antrenor, însă idila lor s-ar fi sfârșit la intervenția lui Stere Halep, tatăl sportivei, care nu ar fi fost de acord ca fiica lui să formeze un cuplu cu antrenorul ei.

Simona Halep s-a despărțit de Andrei Mlendea printr-un mesaj text

În 2013, colaborarea profesională și relația lor de iubire s-au încheiat brusc, despărțirea fiind comunicată de Simona Halep printr-un SMS. De atunci, cei doi și-au continuat carierele separat. În prezent, Andrei Mlendea este antrenor federal, este căsătorit și are doi copii.

Detaliile despre relația celor doi au fost făcute publice în urmă cu mulți ani chiar de tatăl lui Andrei Mlendea, care a dezvăluit că fiului său a suferit din cauza modului în care sportiva a ales să termine relația cu el.

„Simona Halep este o fată extraordinară. A fost la noi, la Beiuș. În vremea aceea nu se făceau atâtea deplasări cu avioanele, mai lăsa mașina…Dar Andrei are acum o familie, o soție care ocupă o poziție de top într-o firmă de telefonie mobilă, o tulceancă ce l-a adus cu picioarele pe pământ, are doi copii extraordinari… Știu că lui Andrei nu i-a picat bine aceea despărțire prin SMS, dar mă bucur că au gestionat cu eleganță acel moment!”, a povestit şi Petru Căluș Mlendea, tatăl lui Andrei.

După o căsătorie sortită eșecului cu Toni Iuruc, Simona Halep (34 de ani) și-a găsit liniștea la brațul milionarului Dorin Mateiu (58 de ani), supranumit „regele mezelurilor”, alături de care a fost surprins într-o escapadă romantică la Mikonos – vezi AICI fotografii. Ulterior, după luni întregi de ascunzișuri, cei doi și-au oficializat public relația în cadrul finalei turneului Wimbledon, unde au urmărit împreună meciul din Loja Regală (vezi AICI imagini e la Wimbledon).

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