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Cine este femeia cu care a fost căsătorit Dorin Mateiu. Detalii mai puțin cunoscute despre trecutul iubitului Simonei Halep

De: Anca Chihaie 15/07/2026 | 13:17
Cine este femeia cu care a fost căsătorit Dorin Mateiu. Detalii mai puțin cunoscute despre trecutul iubitului Simonei Halep
Simona Halep și Dorin Mateiu
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La doar câteva zile după apariția Simonei Halep în Loja Regală de la Wimbledon, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, atenția s-a mutat asupra celui care este considerat, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, noul partener al fostei campioane. Prezența lor împreună la unul dintre cele mai prestigioase turnee de tenis din lume a alimentat speculațiile care circulau de mai multe luni, iar interesul public pentru viața personală a sportivei a crescut considerabil.

Deși Simona Halep a ales întotdeauna să fie rezervată în ceea ce privește aspectele ce țin de viața privată, imaginile surprinse la Wimbledon au fost interpretate de mulți drept un indiciu că relația dintre cei doi ar fi devenit una asumată. În acest context, tot mai multe informații despre Dorin Mateiu au început să fie readuse în atenția publicului.

Detalii mai puțin cunoscute despre trecutul iubitului Simonei Halep

Omul de afaceri este unul dintre numele cunoscute din mediul antreprenorial românesc, activând de mai bine de două decenii în industria alimentară. Acesta și-a construit reputația prin dezvoltarea unei companii specializate în producția de preparate din carne, afacere care a cunoscut o extindere constantă și care a ajuns să fie prezentă la nivel național.

Compania fondată de Dorin Mateiu în anul 2002 a evoluat de la o afacere regională la unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul procesării cărnii. În prezent, societatea are peste 1.300 de angajați și produce o gamă variată de produse comercializate în întreaga țară. Dezvoltarea continuă a afacerii i-a consolidat poziția în mediul de business și i-a adus un loc în clasamentele celor mai înstăriți antreprenori din România.

Potrivit informațiilor publicate de diverse clasamente economice de-a lungul timpului, averea sa este estimată la aproximativ 70 de milioane de euro. Această valoare l-a plasat între cei mai bogați antreprenori români, fiind inclus în topurile dedicate marilor averi din România.

Dincolo de activitatea profesională, Dorin Mateiu a preferat să își țină viața personală departe de atenția publică. Se știe că a fost căsătorit în trecut, însă mariajul s-a încheiat în urmă cu aproximativ un deceniu. După despărțire, fostul cuplu și-a continuat viața într-un mod discret, evitând expunerea mediatică.

Din acea căsătorie, omul de afaceri are o fiică, în vârstă de 17 ani, despre care există foarte puține informații publice. Familia a ales să îi protejeze intimitatea, astfel că adolescenta nu a fost implicată în apariții publice și nici în atenția presei mondene.

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