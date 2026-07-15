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Sfârșit tragic pentru un DJ celebru. Ryan Spiteri, găsit fără viață într-o mașină alături de o femeie

De: Anca Chihaie 15/07/2026 | 12:00
Sfârșit tragic pentru un DJ celebru. Ryan Spiteri, găsit fără viață într-o mașină alături de o femeie
Foto: Facebook
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O descoperire tragică a avut loc în localitatea Marsascala, din sud-estul Maltei, unde autoritățile au intervenit după ce două persoane au fost găsite fără viață într-un autoturism aflat într-un garaj. Victimele sunt un bărbat în vârstă de 47 de ani și o femeie de 41 de ani, iar ulterior s-a stabilit că bărbatul era Ryan Spiteri, unul dintre cei mai cunoscuți DJ și realizatori radio din Malta.

Primele verificări desfășurate de anchetatori indică faptul că nu există elemente care să sugereze implicarea unei alte persoane în acest caz. Cu toate acestea, autoritățile continuă investigațiile pentru a reconstitui ultimele ore petrecute de cele două victime și pentru a clarifica toate circumstanțele producerii tragediei. Ancheta este coordonată și prin intermediul unei proceduri judiciare specifice legislației din Malta.

Ryan Spiteri a murit!

Incidentul a fost semnalat în cursul serii de marți, în jurul orei 21:00, când polițiștii au fost solicitați să se deplaseze pe strada Salvu Buhagiar din Marsascala. La sosirea echipajelor, cele două persoane se aflau în interiorul unui autoturism parcat într-un garaj și nu prezentau semne vitale. În sprijin au fost mobilizate echipaje medicale și membri ai Protecției Civile, însă toate încercările de intervenție au fost în zadar, decesul ambelor persoane fiind constatat la fața locului.

Vestea morții lui Ryan Spiteri s-a răspândit rapid în întreaga țară, provocând un val de reacții în rândul celor care l-au cunoscut sau i-au urmărit activitatea de-a lungul anilor. DJ-ul era considerat o figură importantă în industria muzicală locală, fiind apreciat atât pentru aparițiile sale din cluburi și festivaluri, cât și pentru activitatea desfășurată în radio.

Ryan Spiteri și-a construit reputația în lumea divertismentului prin emisiunea „Rewind”, un proiect care a devenit foarte popular în rândul iubitorilor de muzică. De-a lungul carierei a colaborat cu mai multe posturi de radio cunoscute din Malta, inclusiv ONE Radio și Vibe FM, unde a realizat emisiuni dedicate muzicii și evenimentelor din viața de noapte. Stilul său energic și apropierea de public l-au transformat într-un nume cunoscut pe scena muzicală malteză.

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