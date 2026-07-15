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EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Vine sau nu Denis Drăguș la echipa lui Gigi Becali? Prima reacție oficială și ce se întâmplă cu meciul din Conference League 

De: Anca Chihaie 15/07/2026 | 11:29
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Vine sau nu Denis Drăguș la echipa lui Gigi Becali? Prima reacție oficială și ce se întâmplă cu meciul din Conference League 
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Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

A fost o săptămână plină la FCSB. Roș-albaștrii au oficializat transferul lui Eddy Gnahore și, în continuare, subiectul venirii lui Denis Drăguș în România rămâne de actualitate.

Discutăm la emisiunea EXCLUSIV FCSB de astăzi, de la 16:45, despre informațiile venite din tabăra lui Denis Drăguș cu privire la o întoarcere acasă. Avem prima reacție oficială, dar și o poveste neplăcută a unui fan cu conducerea roș-albaștrilor.

Vom analiza astăzi și cum arată FCSB înaintea debutului în noul sezon, care va fi vineri, de la ora 21:30, cu FC Argeș, pe stadionul Steaua. Cum arată echipa de start a lui Marius Baciu, dar și ce probleme mai sunt la echipă.

Bineînțeles, vă vom prezenta imagini și cu noul echipament al celor de la FCSB, cu care vor juca în sezonul 2026-2027 atât în Superliga, cât și în Conference League. Avem și o veste proastă pentru fanii FCSB înaintea debutului în Conference League, cu Auda.

Invitații de astăzi sunt Tiberius Boșilcă, fost portar, care a fost antrenat de Laurențiu Reghecampf, și Robert Panduru. Boșilcă este totodată și un mare fan al FCSB. Acesta a fost în cantonamentul roș-albaștrilor de unde vine cu o poveste dezamăgitoare și tristă pe care ne-o va prezenta în direct astăzi, de la ora 16:45, la EXCLUSIV FCSB.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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