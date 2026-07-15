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Vacanță transformată în coșmar! Mai mulți turiști s-au îmbolnăvit după ce au mâncat în restaurante din Grecia

De: Anca Chihaie 15/07/2026 | 11:17
Vacanță transformată în coșmar! Mai mulți turiști s-au îmbolnăvit după ce au mâncat în restaurante din Grecia
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Grecia se confruntă cu un focar de infecție cu Salmonella care a atras atenția autorităților sanitare, după ce mai multe persoane au ajuns la unitățile medicale prezentând simptome specifice unei toxiinfecții alimentare. Cazurile au fost înregistrate în zone frecventate de turiști, iar investigațiile sunt în desfășurare pentru identificarea sursei exacte a contaminării.

Până în prezent, peste 20 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au acuzat probleme digestive apărute la scurt timp după ce au consumat alimente în diferite locații. Majoritatea pacienților au prezentat manifestări compatibile cu o infecție provocată de bacteria Salmonella, iar analizele de laborator au confirmat diagnosticul în mai multe dintre cazurile investigate.

Mai mulți turiști s-au îmbolnăvit după ce au mâncat în restaurante din Grecia

Situația este monitorizată atent de autoritățile din domeniul sănătății, care încearcă să stabilească dacă toate îmbolnăvirile au aceeași origine sau dacă este vorba despre mai multe incidente separate. Echipele de control verifică restaurante, unități de alimentație publică și firmele care furnizează produse alimentare către acestea, în încercarea de a identifica lanțul de distribuție responsabil pentru apariția cazurilor.

Primele îmbolnăviri au fost raportate după ce mai multe persoane au solicitat asistență medicală din cauza unor simptome digestive severe. O parte dintre pacienți au fost tratați la locurile de cazare, în timp ce alții au necesitat evaluare și supraveghere în spitale. Analizele efectuate au indicat prezența bacteriei Salmonella, ceea ce a determinat extinderea anchetei epidemiologice.

Specialiștii iau în calcul posibilitatea ca mai multe localuri să fi fost aprovizionate de același furnizor, situație care ar putea explica apariția cazurilor în locuri diferite. Totuși, până la finalizarea analizelor, nu a fost stabilită oficial o singură sursă responsabilă pentru focar.

Salmonella este una dintre cele mai cunoscute bacterii implicate în apariția toxiinfecțiilor alimentare. Contaminarea poate apărea prin consumul de alimente insuficient preparate termic sau manipulate în condiții necorespunzătoare de igienă. Printre produsele asociate frecvent cu astfel de infecții se numără carnea de pasăre, ouăle, preparatele care conțin ou crud, laptele nepasteurizat și alimentele contaminate în timpul procesului de preparare.

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