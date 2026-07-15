Val de reacții după ce o influenceriță a mers la piață pentru a face content: ”Râd cu lacrimi”

Tori Stroe a ajuns într-un nou val de controverse după ce video-ul ei „estetic” din Piața Matache, filmat alături de iubitul ei, Mihai, a fost interpretat de internauți ca un moment prea lustruit pentru o ieșire banală la piață.

Criticile au venit în valuri, mulți acuzând-o că face „cosplay de săraci” și că încearcă să transforme o activitate obișnuită într-un decor instagramabil, rupt de realitatea oamenilor care merg zilnic acolo.

Val de reacții după ce o influenceriță a mers la piață pentru a face content

Un creator de conținut a taxat-o dur într-un video devenit viral, punând sub semnul întrebării autenticitatea momentului:

„Așa îți dai seama de un om că nu aparține mediului. Pentru că noi, cel puțin eu, mergeam în piață în fiecare zi când eram mic. Ăștia nu au fost în piață până acum. E prima oară când merg în piață. Și au mers așa îmbrăcați. Piața este plină de intermediari. Ei nu cresc nimic. Nu vă imaginați că ăia cresc ceva. Doar le cumpără din supermarket și le vând vouă la suprapreț. (n.r – făcând referire la afirmaţia lui Tori despre posibilitatea de a cumpăra de la producători locali)”

Controversa a fost alimentată și de Silviu Faiăr, care a comentat public diferența dintre „voiam de mult să merg la piață” și „am fost invitată de primărie”, sugerând că publicul ar fi putut fi indus în eroare. Intervenția lui a amplificat discuțiile despre cât de autentică a fost, de fapt, experiența prezentată de Tori.

În paralel, Tori a postat şi o captură de ecran cu o conversaţie între ea și agenția de PR care a invitat-o la eveniment, unde se poate observa că nu a fost menționată Primăria Sectorului 1. Insă imaginile din piață, cu decorul de floarea-soarelui și coșulețele oferite invitaților, au alimentat semnificativ discuția despre cât de „naturală” a fost vizita.

Cum comentează influenceriţa situaţia

În fața valului de reacții, Tori a simțit nevoia să clarifice situația într-un mesaj amplu postat pe Instagram:

„Am văzut că videoclipul în care am fost la piață cu Mihai a stârnit destul de multe discuții, așa că simt nevoia să clarific câteva lucruri. Contrar de ce crede foarte multă lume, nu este prima dată când merg la piață. Nu acum am descoperit piața și nici nu am vrut să las această impresie. În videoclip spuneam doar că îmi doresc foarte tare să fac asta cu Mihai pentru că amândoi avem un program foarte încărcat și pur și simplu nu am ajuns împreună până acum.”

Ea a explicat și contextul colaborării:

„Videoclipul nu a fost o colaborare plătită și nici o reclamă nemarcată. A fost pur și simplu un eveniment de PR la care am fost invitată, motiv pentru care piața era decorată cu floarea soarelui și am primit și eu la rândul meu un coșuleț.”

În final, Tori a încercat să tempereze discuțiile și să readucă totul la intenția inițială:

„Eu și Mihai suntem foarte recunoscători pentru tot ce avem, muncim foarte mult pentru ceea ce construim și pur și simplu încercăm să ne bucurăm de fiecare moment. Îmi pare rău dacă videoclipul a creat o impresie greșită. Pe social media ajunge, de foarte multe ori, doar partea frumoasă a vieții. Iar de acolo se nasc foarte multe presupuneri. Iar eu am vrut doar să-mpărtășesc un moment frumos dintr-o zi obișnuită.”

După ce a postat videoclipul explicativ, Tori Stroe a revenit cu un mesaj emoțional pe Instagram, încercând să calmeze reacțiile și să clarifice intențiile din spatele clipului. În story-ul publicat, ea a scris:

„Înțeleg și apreciez critica constructivă, însă, în ultimele zile s-au spus la adresa mea foarte multe lucruri tăioase și nefondate. Nu mi-am imaginat că oamenii pot să mă judece atât de tare în urma unui singur video, fără să știe povestea mea, cine sunt, cum am crescut etc. Sper ca prin video-ul de azi am reușit să îmi spun punctul de vedere pe acest subiect și să mă fac înțeleasă de cei care au fost interesați să audă și punctul meu de vedere. Mulțumesc!”

Mesajul vine ca o concluzie firească după zile întregi de dezbateri online, în care influencerița a fost pusă sub lupă pentru un simplu moment filmat la piață. Dincolo de reacțiile dure și de comentariile ironice, Tori a încercat să transmită că nu a fost vorba despre o reclamă sau o încercare de a poza într-un stil de viață fals, ci despre un gest personal, născut din dorința de a petrece o zi normală alături de iubitul ei.

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