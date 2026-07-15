Cătălin Măruţă, iritat de un set de unghii false cu familia sa devenite virale pe TikTok. Prezentatorul a sunat-o pe creatoare să o apostrofeze

Tiktokerița Nailigion a ajuns în mijlocul unui mic scandal online după ce un simplu set de unghii a reușit să irite una dintre cele mai cunoscute familii din showbiz.
Povestea a explodat pe TikTok, unde creatoarea de conținut a povestit că a fost sunată direct de Cătălin Măruță, supărat că unghiile ei cu chipurile familiei au ajuns virale.
Totul a pornit ca o joacă, dar s‑a transformat într-un episod care arată perfect cum o glumă din online poate declanșa reacții neașteptate. Nailigion a postat un set de unghii pictate cu Andra, Cătălin Măruță și copiii lor, un design făcut în stilul ei obișnuit, colorat și exagerat. Clipul a prins imediat, iar comentariile au început să curgă.
Printre ele, unul a detonat tot: un utilizator a întrebat unde este Jean de la Craiova, alimentând glumele vechi din online despre Andra și Jean. Nailigion a intrat în joc și a făcut o nouă unghie cu Jean, prezentată ca și cum „cade” unghia cu Măruță și „vine” una cu Jean.
Momentul a fost tratat de comunitate ca o glumă clasică de TikTok, însă Cătălin Măruță, potrivit tiktokeriței, nu ar fi gustat deloc situația. Ea a povestit că prezentatorul ar fi sunat-o personal și ar fi avut un ton destul de tăios, reproșându-i că a folosit imaginea familiei într-un context pe care el îl consideră nepotrivit. Nailigion, în schimb, a transformat totul într-o poveste amuzantă pentru urmăritorii ei, accentuând contrastul dintre intenția ei jucăușă și reacția lui Măruță.
Reacțiile din online au fost împărțite. Unii au considerat că Nailigion a făcut doar o glumă și că Măruță a exagerat, alții au spus că tiktokerița a împins prea mult meme-ul cu Jean și Andra. Cert este că episodul a devenit rapid viral, iar povestea continuă să circule pe TikTok, unde fiecare clip al ei adună mii de vizualizări.
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