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Cătălin Măruţă, iritat de un set de unghii false cu familia sa devenite virale pe TikTok. Prezentatorul a sunat-o pe creatoare să o apostrofeze

De: David Ioan 15/07/2026 | 10:26
Cătălin Măruţă, iritat de un set de unghii false cu familia sa devenite virale pe TikTok. Prezentatorul a sunat-o pe creatoare să o apostrofeze
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Tiktokerița Nailigion a ajuns în mijlocul unui mic scandal online după ce un simplu set de unghii a reușit să irite una dintre cele mai cunoscute familii din showbiz.

Povestea a explodat pe TikTok, unde creatoarea de conținut a povestit că a fost sunată direct de Cătălin Măruță, supărat că unghiile ei cu chipurile familiei au ajuns virale.

Cătălin Măruţă, iritat de un set de unghii false cu familia sa devenite virale pe TikTok

Totul a pornit ca o joacă, dar s‑a transformat într-un episod care arată perfect cum o glumă din online poate declanșa reacții neașteptate. Nailigion a postat un set de unghii pictate cu Andra, Cătălin Măruță și copiii lor, un design făcut în stilul ei obișnuit, colorat și exagerat. Clipul a prins imediat, iar comentariile au început să curgă.

Foto: TikTok

Printre ele, unul a detonat tot: un utilizator a întrebat unde este Jean de la Craiova, alimentând glumele vechi din online despre Andra și Jean. Nailigion a intrat în joc și a făcut o nouă unghie cu Jean, prezentată ca și cum „cade” unghia cu Măruță și „vine” una cu Jean.

Foto: TikTok

Prezentatorul a sunat-o pe creatoare să o apostrofeze

Momentul a fost tratat de comunitate ca o glumă clasică de TikTok, însă Cătălin Măruță, potrivit tiktokeriței, nu ar fi gustat deloc situația. Ea a povestit că prezentatorul ar fi sunat-o personal și ar fi avut un ton destul de tăios, reproșându-i că a folosit imaginea familiei într-un context pe care el îl consideră nepotrivit. Nailigion, în schimb, a transformat totul într-o poveste amuzantă pentru urmăritorii ei, accentuând contrastul dintre intenția ei jucăușă și reacția lui Măruță.

Reacțiile din online au fost împărțite. Unii au considerat că Nailigion a făcut doar o glumă și că Măruță a exagerat, alții au spus că tiktokerița a împins prea mult meme-ul cu Jean și Andra. Cert este că episodul a devenit rapid viral, iar povestea continuă să circule pe TikTok, unde fiecare clip al ei adună mii de vizualizări.

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