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Ce a pățit Cătălin Măruță, după ce a vrut să comande mâncare într-un local din Sibiu: ”Mă simt ca în Asia Express

De: Anca Chihaie 21/06/2026 | 17:59
Cătălin Măruță
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O deplasare profesională în Sibiu s-a transformat pentru Cătălin Măruță într-o experiență aparte, după ce prezentatorul TV a descoperit o mică afacere de familie care păstrează vie tradiția gastronomiei săsești și valorile ospitalității autentice. Ajuns în oraș pentru filmările unui proiect realizat împreună cu părintele Constantin Necula, acesta a avut parte de un moment neașteptat care i-a atras atenția nu doar prin preparatele oferite, ci și prin povestea oamenilor care le pregătesc.

Totul a început în momentul în care vedeta a căutat un loc unde să servească micul dejun înainte de a-și continua programul. Fără un plan bine stabilit, a ales să intre într-un local discret, administrat de o familie din zonă, atras de aspectul tradițional al spațiului și de produsele expuse la intrare. Așteptările sale erau legate de un mic dejun obișnuit, însă a descoperit rapid că unitatea este specializată în preparate săsești realizate după rețete vechi, transmise din generație în generație.

Ce surpriză a avut Măruță în Sibiu

Deși meniul nu includea preparatul pe care intenționa să îl comande, proprietarii au ales să găsească o soluție, transformând vizita într-un moment de ospitalitate autentică. Atmosfera caldă și disponibilitatea gazdelor au făcut ca întâlnirea să depășească limitele unei simple opriri pentru masă.

„Mă simt ca în Asia Express! Adică am intrat în casa oamenilor, ne-au pus și la masă cu tot ce trebuie. Oamenii nici nu fac omletă aici și au zis: ‘Vă dăm!’. Nu știu dacă avem fețele astea care cer de mâncare, dar important e că nu murim de foame. Mâncarea e săsească, super tare! Ce oameni mișto!”, a povestit Cătălin Măruță.

Localul este administrat de o familie formată dintr-o femeie în vârstă de 72 de ani, alături de fiul și nora sa. Cei trei au pornit afacerea din dorința de a promova gastronomia săsească și de a păstra vii rețetele moștenite de la înaintași. În locul unui restaurant modern, aceștia au preferat să creeze un spațiu care pune accent pe tradiție, produse locale și preparate realizate cu ingrediente simple, după metode folosite de generații întregi.

Pe parcursul vizitei, prezentatorul a avut ocazia să descopere atât preparatele specifice regiunii, cât și modul în care acestea sunt pregătite. Întâlnirea a fost presărată cu momente relaxate și gesturi care au evidențiat apropierea dintre gazde și oaspete. La un moment dat, Cătălin Măruță le-a arătat celor prezenți modul în care obișnuia să fie porționată plăcinta în Oltenia, amintind de tradițiile culinare din zona sa natală și de experiențele trăite de-a lungul anilor în emisiunile de televiziune.

„Nu putem ajuta pe toată lumea”

Dincolo de preparatele servite, adevărata impresie a fost lăsată de povestea familiei care conduce mica afacere. Dorința de a primi orice vizitator cu masa pregătită își are rădăcinile într-o experiență dificilă trăită de generațiile anterioare. În urma unor evenimente dramatice din trecut, familia a păstrat convingerea că nimeni nu ar trebui să fie refuzat atunci când are nevoie de hrană sau de ajutor. Acest principiu a devenit, în timp, fundamentul modului în care își primesc clienții și oaspeții.

„Mama mea a fost în Rusia cinci ani. Noi eram copii, iar mama, după ce s-a întors, ne zicea întotdeauna: ‘Niciodată să nu stea poarta încuiată. Poate va trece cineva căruia îi este foame’. Și așa a rămas la noi”, a mărturisit femeia.

„Uneori, lecțiile cele mai importante le primești la o masă simplă, de la oameni pe care îi întâlnești întâmplător. Au pornit o afacere fără garanții, fără certitudini, dar au pus în ea tot ce aveau mai valoros: munca lor, rețetele lor și credința. Într-o lume în care mulți caută rețeta succesului, eu cred că succesul adevărat începe de aici: din dorința de a dărui înainte să primești. Nu putem ajuta pe toată lumea, dar putem, din când în când, să susținem oamenii buni pe care viața ni-i scoate în cale. Iar asta face lumea puțin mai frumoasă decât am găsit-o”, a transmis Măruță.

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