Show total la podscatul lui Cătălin Măruță! Iuliana Beregoi o sună pe Andreea Bostănică în direct, iar acuzațiile curg fără oprire

Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică a reizbucnit cu forță după apariția celor două în podcastul lui Cătălin Măruță.

Ce trebuia să fie o discuție calmă s-a transformat într-un duel verbal, după ce Iuliana Beregoi și managerul ei, Cătălin Dascălu, au sunat-o pe Andreea Bostănică în direct, pe apel video. Andreea a publicat totul pe TikTok, iar imaginile au devenit virale, stârnind o avalanșă de reacții.

Show total la podscatul lui Cătălin Măruță!

În timpul apelului, Iuliana Beregoi a afirmat că „știe cu ce se ocupă” Bostănică, dar a recunoscut că nu este sigură de propriile declarații.

Replica Andreei a fost imediată și tăioasă:

„Cu ce mă ocup, Iuliana? Cu ce mă ocup?”

A insistat că tot ceea ce spune ea este dovedit oficial în Republica Moldova, amintind de anchete și percheziții, acuzații respinse de Beregoi. Managerul Cătălin Dascălu a încercat să tempereze spiritele, întrebând-o pe Andreea Bostănică dacă publicul îi dă dreptate. Răspunsul ei a fost rece:

„Părerea oamenilor nu mă interesează absolut deloc.”

Iuliana Beregoi o sună pe Andreea Bostănică în direct, iar acuzațiile curg fără oprire

Cătălin Măruță a încercat să clarifice acuzațiile privind presupuse influențe asupra poliției din Chișinău, însă Bostănică a evitat să confirme direct, lăsând loc de interpretări. Managerul Iulianei Beregoi a explicat că familia artistei nu are nicio legătură cu poveștile vehiculate online, menționând că tatăl este director de cimitir, iar mama se ocupă de copii.

Andreea Bostănică a continuat cu acuzații grave, vorbind despre sicrie, amenințări și agresiuni, în timp ce Beregoi a reacționat vehement, cerând să nu-i mai fie atacată familia. Ambele tabere susțin că există filmări care vor apărea curând, fiecare convinsă că imaginile îi vor confirma versiunea.

Pe TikTok, reacțiile nu au întârziat să apară. O utilizatoare a scris ironic:

„Podcasturi fake, dar când tu ai fost la podcastul ăla nu a mai fost fake?”, aluzie directă la faptul că și Andreea Bostănică a fost invitată la Măruță, deși ulterior a criticat formatul.

Scandalul rămâne deschis, iar publicul urmărește cu interes un conflict care pare departe de final. Rămâne de văzut dacă filmările promise vor clarifica situația sau vor adânci și mai mult ruptura dintre cele două influencere.

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