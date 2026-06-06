Acasă » Știri » Show total la podscatul lui Cătălin Măruță! Iuliana Beregoi o sună pe Andreea Bostănică în direct, iar acuzațiile curg fără oprire

Show total la podscatul lui Cătălin Măruță! Iuliana Beregoi o sună pe Andreea Bostănică în direct, iar acuzațiile curg fără oprire

De: David Ioan 06/06/2026 | 22:05
Show total la podscatul lui Cătălin Măruță! Iuliana Beregoi o sună pe Andreea Bostănică în direct, iar acuzațiile curg fără oprire
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică a reizbucnit cu forță după apariția celor două în podcastul lui Cătălin Măruță.

Ce trebuia să fie o discuție calmă s-a transformat într-un duel verbal, după ce Iuliana Beregoi și managerul ei, Cătălin Dascălu, au sunat-o pe Andreea Bostănică în direct, pe apel video. Andreea a publicat totul pe TikTok, iar imaginile au devenit virale, stârnind o avalanșă de reacții.

Show total la podscatul lui Cătălin Măruță!

În timpul apelului, Iuliana Beregoi a afirmat că „știe cu ce se ocupă” Bostănică, dar a recunoscut că nu este sigură de propriile declarații.

Replica Andreei a fost imediată și tăioasă:

„Cu ce mă ocup, Iuliana? Cu ce mă ocup?”

A insistat că tot ceea ce spune ea este dovedit oficial în Republica Moldova, amintind de anchete și percheziții, acuzații respinse de Beregoi. Managerul Cătălin Dascălu a încercat să tempereze spiritele, întrebând-o pe Andreea Bostănică dacă publicul îi dă dreptate. Răspunsul ei a fost rece:

„Părerea oamenilor nu mă interesează absolut deloc.”

Iuliana Beregoi o sună pe Andreea Bostănică în direct, iar acuzațiile curg fără oprire

Cătălin Măruță a încercat să clarifice acuzațiile privind presupuse influențe asupra poliției din Chișinău, însă Bostănică a evitat să confirme direct, lăsând loc de interpretări. Managerul Iulianei Beregoi a explicat că familia artistei nu are nicio legătură cu poveștile vehiculate online, menționând că tatăl este director de cimitir, iar mama se ocupă de copii.

Andreea Bostănică a continuat cu acuzații grave, vorbind despre sicrie, amenințări și agresiuni, în timp ce Beregoi a reacționat vehement, cerând să nu-i mai fie atacată familia. Ambele tabere susțin că există filmări care vor apărea curând, fiecare convinsă că imaginile îi vor confirma versiunea.

Pe TikTok, reacțiile nu au întârziat să apară. O utilizatoare a scris ironic:

„Podcasturi fake, dar când tu ai fost la podcastul ăla nu a mai fost fake?”, aluzie directă la faptul că și Andreea Bostănică a fost invitată la Măruță, deși ulterior a criticat formatul.

Foto: TikTok

Scandalul rămâne deschis, iar publicul urmărește cu interes un conflict care pare departe de final. Rămâne de văzut dacă filmările promise vor clarifica situația sau vor adânci și mai mult ruptura dintre cele două influencere.

CITEŞTE ŞI: Fostul comun care le uneşte! YNY Sebi dă verdictul în scandalul Andreea Bostănică vs. Iuliana Beregoi: „Propun să…”

Fosta soție a lui Abush demontează declarațiile Andreei Bostănică! Doinița Lazarenco: „Nu a existat nicio cerere în căsătorie. E o minciună!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
China a lansat o nouă misiune spațială și visează la Lună! Un astronaut ar putea petrece un an întreg în spațiu
Știri
China a lansat o nouă misiune spațială și visează la Lună! Un astronaut ar putea petrece un an…
Cine beneficiază de vouchere de vacanță de 800 de lei în 2026. Reguli noi pentru bugetari
Știri
Cine beneficiază de vouchere de vacanță de 800 de lei în 2026. Reguli noi pentru bugetari
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Mediafax
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se...
Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea să spună „da, a fost influență rusă”
Gandul.ro
Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea...
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte...
Rămâne România fără bani europeni peste 2 ani? Schimbarea istorică împarte deja UE în două
Adevarul
Rămâne România fără bani europeni peste 2 ani? Schimbarea istorică împarte deja UE...
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul Executiv - surse
Digi24
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul Executiv...
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Parteneri
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă...
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
S-a mutat din Cluj în Timișoara și a spus tot ce crede despre cele două orașe: „Am observat diferențe destul de mari”
Click.ro
S-a mutat din Cluj în Timișoara și a spus tot ce crede despre cele două...
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat pornit? Explicațiile specialiștilor
Digi 24
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat...
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
go4it.ro
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Descopera.ro
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea să spună „da, a fost influență rusă”
Gandul.ro
Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea să spună...
ULTIMA ORĂ
China a lansat o nouă misiune spațială și visează la Lună! Un astronaut ar putea petrece un an ...
China a lansat o nouă misiune spațială și visează la Lună! Un astronaut ar putea petrece un an întreg în spațiu
Cine beneficiază de vouchere de vacanță de 800 de lei în 2026. Reguli noi pentru bugetari
Cine beneficiază de vouchere de vacanță de 800 de lei în 2026. Reguli noi pentru bugetari
Planta banală care a devenit delicatesă de lux. Un kilogram se vinde cu preț uriaș
Planta banală care a devenit delicatesă de lux. Un kilogram se vinde cu preț uriaș
Philipp Plein a făcut-o praf pe Lucia Bartoli! Verdict devastator pentru fosta iubită a designerului
Philipp Plein a făcut-o praf pe Lucia Bartoli! Verdict devastator pentru fosta iubită a designerului
Selly deschide dosarul NIBIRU: “Vrem să avem prețuri mai mici decât bulgarii ”. Culisele proiectului ...
Selly deschide dosarul NIBIRU: “Vrem să avem prețuri mai mici decât bulgarii ”. Culisele proiectului care aprinde litoralul
De la divertisment la tratament? Desenele Anime analizate ca posibil instrument împotriva depresiei
De la divertisment la tratament? Desenele Anime analizate ca posibil instrument împotriva depresiei
Vezi toate știrile