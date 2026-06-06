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Fosta soție a lui Abush demontează declarațiile Andreei Bostănică! Doinița Lazarenco: „Nu a existat nicio cerere în căsătorie. E o minciună!”

De: Andrei Iovan 06/06/2026 | 20:50
Fosta soție a lui Abush demontează declarațiile Andreei Bostănică! Doinița Lazarenco: Nu a existat nicio cerere în căsătorie. E o minciună!
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După ce Andreea Bostănică a declarat că a fost cerută în căsătorie de Akbar Abdullaev (Abush), chiar de ziua ei, detalii “din interior” ies la iveală. Poate că șatena se visa în rochie albă de mireasă, dar adevărul pare să fie altul! Iar cea care demontează toate afirmațiile influenceriței este chiar Doinița Lazarenco, fosta soție a lui Abush. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Doinița (care a fost prezentă la Paris, la ziua Andreei) spune că nici nu s-a pus problema de vreo cerere în căsătorie. Iar asta schimbă total scenariul!

Andreea Bostănică a luat pe toată lumea prin surprindere când a spus că a existat o cerere în căsătorie la Paris (pe care ea ar fi refuzat-o). Dar acțiunile ei după separarea de Abush nu prea coincid cu declarațiile pe care le-a făcut, însă asta e o altă poveste. Acum, fosta soție a milionarului, care este și femeia care i-a rămas alături și cu care are o relație bună în continuare spune cum au stat, de fapt, lucrurile. Iar din spusele ei, se pare că cererea cu pricina a fost doar un vis frumos, care nu a devenit realitate niciodată. Cine știe, poate “furată” de vraja Parisului și de surpriza organizată acolo de ziua ei, auzea deja clopote de nuntă și manifesta vreun inel cu diamante. Dar n-a fost să fie!

Doinița Lazarenco dezminte afirmațiile Andreei Bostănică: “E o minciună”

Fosta soție a lui Akbar Abdullaev a povestit exact cum au stat lucrurile, dar a comentat și scandalul care face valuri în mediul online între Andreea Bostănică, Iuliana și Ana Beregoi, conflict care a ajuns să fie urmărit mai ceva ca un serial. Iar verdictul ei este unul cât se poate de clar. Doina a ridicat și un semnal de alarmă referitor la întreaga situație și le-a transmis tinerelor un mesaj direct.

“Nu a existat nicio cerere în căsătorie din partea lui Akbar la aniversarea Andreei din Paris. Am fost prezentă acolo și nu a fost decât o surpriză organizată frumos, pentru ca Andreea să se simtă bine.La fel în legătură cu tot ce se întâmplă acum între Andreea și Iuliana, întregul comportament este rușinos. S-a chemat ambulanța pentru show și pentru hype, în timp ce alți oameni își pot pierde viața așteptând o ambulanță care poate nu ajunge la timp la o urgență reală.

Îndemn fetele să dea dovadă de educație și bun simț pentru ca reprezintă deja o țară întreagă și tot ce se întâmplă arată foarte rușinos, în special minciunile care se spun și în live-uri și în direct și în instanțe de judecată”, a declarat Doina Lazarenco pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Andreea Bostănică face dezvăluiri incredibile despre fostul ei iubit: „Abush m-a cerut de soție de ziua mea”

ACCESEAZĂ ȘI: Andreea Bostănică demontează acuzațiile Iulianei Beregoi: „Este absolut fals. Nu le-am urmărit”

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