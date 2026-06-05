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Andreea Bostănică face dezvăluiri incredibile despre fostul ei iubit: „Abush m-a cerut de soție de ziua mea”

De: Andrei Iovan 05/06/2026 | 13:35
Andreea Bostănică face dezvăluiri incredibile despre fostul ei iubit: Abush m-a cerut de soție de ziua mea
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Scandalul dintre Andreea Bostănică, Iuliana Beregoi și Ana Beregoi a explodat în mediul online după ce o întâlnire într-un restaurant s-ar fi transformat într-o altercație fizică. Cele trei tinere au ajuns în centrul atenției, iar fiecare tabără susține că este victima incidentului. Acum, Andreea Bostănică și-a spus partea de adevăr în direct, la CANCAN Exclusiv. Însă surpriza abia acum apare, deoarece șatena a făcut dezvăluiri despre fostui ei iubit, Akbar Abdullaev. Din spusele ei, Iuliana Beregoi îi scria lui Abush și nu exclude ca pe viitor să existe o relație între ei. 

La scurt timp după scandal, Andreea Bostănică a ieșit public și și-a prezentat propria versiune a evenimentelor. Influencerița susține că a fost agresată verbal timp de mai multe minute, iar apoi situația ar fi degenerat. Ea afirmă că a fost trasă de păr și lovită, motiv pentru care a avut nevoie de îngrijiri medicale și a mers la poliție pentru a depune plângere. Pe lângă toate acestea, Andreea a povestit cum Iuliana Beregoi îi scrie lui Abush și primește cadouri de la el.

Andreea Bostănică: „Abush m-a cerut de soție de ziua mea”

Andreea Bostănică a făcut dezvăluiri incredibile, în direct, despre întrg conflictul care a avut loc între ea și Iuliana Beregoi, dar și despre fostul ei iubit, Abush. Tânăra a mărturisit că el a cerut-o de soție, chiar de ziua ei.

Andreea Bostănică susține că a fost cerută în căsătorie de Abush

Nu am avut niciodată aceeași parteneri, dar eu când eram cu fostul meu, ea îi scria, primea cadouri de la el. Este de cea mai joasă speță, spune că eu sunt obsedată de ea. Faptul că eu am ripostat e adevărat și îmi pare rău că nu am apucat-o mai tare. Fostul meu le susține pe ele. Vreau să îi spun să se calmeze, el e frustrat pe mama mea pentru că mama nu m-a lăsat să mă căsătoresc cu el. El credea că el dacă mi-a dat cadouri o să mă căsătoresc cu el. M-a cerut de soție de ziua mea. Dar eu nu am acceptat. Iuliana i-a scris lui, îi mulțumea, ei sunt prieteni. S-au unit toți haterii și vor să riposteze. Lui îi e ciudă că am văzut latura asta a lui, că înșeală. Nu știu dacă va exista o relație între ei, posibil. Nu cred, că totuți el are alte gusturi, nu are gusturi așa rele. Nu mai am sentimente pentru el. Ei sunt trei supărați, pe succesul și viața mea, a spus Andreea Bostănică.

NU RATA – Andreea Bostănică, noi dezvăluiri despre scandalul cu surorile Beregoi: ”Iubitul Anei m-a lovit”

Ce făcea Andreea Bostănică în timp ce Ana Beregoi explica adevărul despre conflict

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