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Andreea Bostănică a umilit-o pe Ana Beregoi în timpul intervenției la Dan Capatos Show: ”Om nesănătos”

De: Irina Vlad 05/06/2026 | 08:51
Andreea Bostănică a umilit-o pe Ana Beregoi în timpul intervenției la Dan Capatos Show: ”Om nesănătos”
Andreea Bostănică a umilit-o pe Ana Beregoi în timpul intervenției la Dan Capatos Show: ”Om nesănătos”
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În ediția de joi, 4 mai, a emisiunii Dan Capatos Show, Ana Beregoi, soara Iulianei Beregoi, a povestit în detaliu prin ce a trecut în momentul în care a fost lovită și batjocorită de Andreea Bostănică. Mărturisirile sale au fost urmărite intens și de rivala sa, care nu s-a putut abține și a umilit-o din nou, în direct, în timp ce aceasta plângea – emisiunea poate fi urmărită integral AICI

Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au ajuns față în față, iar întâlnirea de gradul zero dintre ele s-a încheiat cu o păruială. Reamintim că incidentul a avut loc în urmă cu două zile, într-un restaurant din Chișinău. După luni întregi de schimb de replici și atacuri indirecte în mediul online, cele două dive din Republica Moldova s-au confruntat direct.

Iuliana Beregoi: „Om nesănătos și fără empatie”

În acest conflict a fost implicată și Ana Beregoi, sora Iulianei Beregoi, care se afla la rândul ei în restaurant. Potrivit declarațiilor sale și a imaginilor video din local (vezi AICI), ea a fost cea asupra căreia Andreea Bostănică și-a îndreptat furia. În ediția de joi a emisiunii Dan Capatos Show, tânăra a povestit în detaliu prin ce a trecut, dar și cum s-a ajuns ca, deși se consideră victima păruielii, să fie considerată agresoare.

„Pe filmări se vede că o trag de braț sau ceva, dar eu pur și simplu mi s-a prins mâna în părul ei. Și ea s-a prefăcut oarecum și a făcut capul așa pe o parte și atunci a dat în mine. Cu palmă, cu pumnul, nici nu mai știu. Și atunci mama ei a început să mă țină și ea i-a dat voie să mă bată.

Mama ei mă trăgea foarte tare de mâini. Foarte tare de mâini mă trăgea. Am o mică vânătaie, dar nu prea se vede. De la cum m-a strâns. A venit chelnerul și prietenul, au intervenit și au îndepărtat-o pe ea. Pentru că ea dădea destul de mult în mine și nu se calma situația. La care ea a început să se victimizeze. Că chelnerul și prietenul au bătut-o. Deși așa ceva nu a fost. Asta se poate vedea foarte bine. Sunt camere de luat vederi acolo.”, a povestit Ana Beregoi.

În paralel cu emisiunea în direct, Anan Beregoi a intrat live pe TikTok, iar declarațiile sale au fost urmărite și de Andreea Bostănică. În timp ce plângea și rememora scenele din altercație, cea din urmă i-a aplicat un filtru cu o trompă de elefant pe față, gest care a fost perceput ca o continuare a conflictului, dar și o nouă încercare de umilire.

sursă foto: TikTok
sursă foto: TikTok

Imaginile au fost făcute publice de către Iuliana Beregoi, care a acuzat-o pe Andreea Bostănică de lipsă de empatie și comportament agresiv: „Demon în picioare. Un copil plânge și tu râzi de tot ce ai făcut. E sora mea, e cel mai important om pentru mine, oprește-te din tot ceea ce faci. Nu ți-a ajuns circul pe care l-ai făcut? Ești penibilă! Efectiv îți bați joc de oameni. Om nesănătos și fără empatie”.

Primele imagini cu Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică după bătaia din restaurant. Urmările scandalului din Chișinău

Val de reacții după bătaia dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi! Fanii s-au împărțit pe tabere: „Ce exemplu dați? Rușine, în ce hal ați ajuns”

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