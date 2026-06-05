Andreea Bostănică a umilit-o pe Ana Beregoi în timpul intervenției la Dan Capatos Show: ”Om nesănătos”

În ediția de joi, 4 mai, a emisiunii Dan Capatos Show, Ana Beregoi, soara Iulianei Beregoi, a povestit în detaliu prin ce a trecut în momentul în care a fost lovită și batjocorită de Andreea Bostănică. Mărturisirile sale au fost urmărite intens și de rivala sa, care nu s-a putut abține și a umilit-o din nou, în direct, în timp ce aceasta plângea – emisiunea poate fi urmărită integral AICI.

Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au ajuns față în față, iar întâlnirea de gradul zero dintre ele s-a încheiat cu o păruială. Reamintim că incidentul a avut loc în urmă cu două zile, într-un restaurant din Chișinău. După luni întregi de schimb de replici și atacuri indirecte în mediul online, cele două dive din Republica Moldova s-au confruntat direct.

Iuliana Beregoi: „Om nesănătos și fără empatie”

În acest conflict a fost implicată și Ana Beregoi, sora Iulianei Beregoi, care se afla la rândul ei în restaurant. Potrivit declarațiilor sale și a imaginilor video din local (vezi AICI), ea a fost cea asupra căreia Andreea Bostănică și-a îndreptat furia. În ediția de joi a emisiunii Dan Capatos Show, tânăra a povestit în detaliu prin ce a trecut, dar și cum s-a ajuns ca, deși se consideră victima păruielii, să fie considerată agresoare.

„Pe filmări se vede că o trag de braț sau ceva, dar eu pur și simplu mi s-a prins mâna în părul ei. Și ea s-a prefăcut oarecum și a făcut capul așa pe o parte și atunci a dat în mine. Cu palmă, cu pumnul, nici nu mai știu. Și atunci mama ei a început să mă țină și ea i-a dat voie să mă bată. Mama ei mă trăgea foarte tare de mâini. Foarte tare de mâini mă trăgea. Am o mică vânătaie, dar nu prea se vede. De la cum m-a strâns. A venit chelnerul și prietenul, au intervenit și au îndepărtat-o pe ea. Pentru că ea dădea destul de mult în mine și nu se calma situația. La care ea a început să se victimizeze. Că chelnerul și prietenul au bătut-o. Deși așa ceva nu a fost. Asta se poate vedea foarte bine. Sunt camere de luat vederi acolo.”, a povestit Ana Beregoi.

În paralel cu emisiunea în direct, Anan Beregoi a intrat live pe TikTok, iar declarațiile sale au fost urmărite și de Andreea Bostănică. În timp ce plângea și rememora scenele din altercație, cea din urmă i-a aplicat un filtru cu o trompă de elefant pe față, gest care a fost perceput ca o continuare a conflictului, dar și o nouă încercare de umilire.

Imaginile au fost făcute publice de către Iuliana Beregoi, care a acuzat-o pe Andreea Bostănică de lipsă de empatie și comportament agresiv: „Demon în picioare. Un copil plânge și tu râzi de tot ce ai făcut. E sora mea, e cel mai important om pentru mine, oprește-te din tot ceea ce faci. Nu ți-a ajuns circul pe care l-ai făcut? Ești penibilă! Efectiv îți bați joc de oameni. Om nesănătos și fără empatie”.

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