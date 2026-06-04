Val de reacții după bătaia dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi! Fanii s-au împărțit pe tabere: „Ce exemplu dați? Rușine, în ce hal ați ajuns”

Scandal de proporții între „reginele” TikTok-ului! Deși părea că întreg conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi s-a stins, cele două au aprins din nou scandalul, iar de această dată confruntarea a fost fizică. Rivalele au trecut de la amenințări în mediul online la bătaie în toată regula într-un restaurant de lux. Filmările cu altercația dintre cele două pot fi văzute aici, au devenit virale și au împărțit, și de această dată, internetul în două. Val de reacții după bătaia dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi.

Întâlnire de gradul zero între Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. Rivalele din mediul online s-au întâlnit de această dată față în față și un scandal de proporții a izbucnit. S-a lăsat cu bătaie în toată regula, iar protagonistele cu greu au fost despărțite. (Vezi AICI mai multe detalii).

Val de reacții după bătaia dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi

Recent, într-un restaurant de lux, Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi și-au măsurat forțele. Divele din mediul online s-au luat la păruială și au făcut un scandal de zile mari, iar mai apoi fiecare și-a prezentat propria variantă a poveștii în mediul online.

Ei bine, noua confruntare dintre cele două rivale a stârnit reacții puternice și în mediul online. Filmările cu bătaia au devenit virale, iar internauții au reacționat imediat.

Fanii s-au împărțit pe tabere, unii sunt de partea cântăreței, iar alții de cea a influenceriței. Au existat și internauți care le-au criticat aspru pe ambele, iar alții s-au amuzat copios pe seama celor întâmplate. Vezi mai multe reacții în galeria FOTO.

„Trei moldovence tarifate de arabi prin Dubai se ceartă pe tarife”; „Vreau episodul doi”; „Așa Andreea rupe-i capul la mizeria aia de om, ce se crede marea vedetă”; „Să nu pățească vreuna dintre ele ceva că încep să plângă arabii prin Dubai”; „E clar vizibil cum acel chelner o ține pe Andreea, ba chiar mai mult o duce mai aproape de Ana, ca aceea să-i aplice lovituri”; „Reginele lumii”; „Se vede că Andreea a început”; „Asta se primește la moldoveni cel mai bine!”; „Fetelor, sunteți deja femei mature. Comportamentul, respectul și demnitatea vă reprezintă mai mult decât orice ceartă. O femeie adevărată își păstrează calmul, îi respectă pe cei din jur și dă un exemplu frumos celor care o privesc. Educația se vede în fapte, nu în scandaluri. Mamelor, ce exemplu dați viitoarelor mame? Rușine în ce hal ați ajuns”; „Mai dar voi unde vă uitați ori nu știți care este care? Se vede clar cum Andreea se duce către una din surori și dă prima, cel puțin în video-ul acesta. Nu mă interesează niciuna dintre fetele astea dar prea Andreea Bostănică pe toate rețelele de socializare, nu știu dacă am văzut vreodată ca vreuna dintre surorile Beregoi să spună ceva la adresa Andreei. Dacă a fost ceva probabil prea puțin în comparație cu Andreea de nu îmi aduc aminte. Ce au fetele astea de împărțit de se bat și se măscăresc prin online”, sunt doar câteva dintre reacțiile din mediul online.

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