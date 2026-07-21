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Ani Crețu și-a ascuns nunta chiar de mama ei! Dezvăluirea care i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Am făcut-o doar pentru mine”

De: Emanuela Cristescu 21/07/2026 | 13:29
Ani Crețu și-a ascuns nunta chiar de mama ei! Dezvăluirea care i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Am făcut-o doar pentru mine”
Ani Crețu și-a ascuns nunta chiar de mama ei! Dezvăluirea care i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Am făcut-o doar pentru mine”
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Ani Crețu a făcut una dintre cele mai neașteptate mărturisiri despre viața ei personală. Deși trăia de aproape 14 ani o poveste de dragoste cu Marcel Chiva, actrița a ales să facă pasul cel mare în cel mai discret mod posibil. Ba chiar a ținut secretul atât de bine, încât nici propria mamă nu a știut că urma să se căsătorească.

Cunoscută pentru faptul că își expune foarte rar viața personală, Ani Crețu a explicat că nunta nu a fost niciodată un spectacol pentru public sau pentru familie, ci un moment pe care și l-a dorit exclusiv pentru ea și soțul ei. Actrița a povestit cum a ajuns să ia această decizie, spre surprinderea tuturor.

Ani Crețu a făcut nuntă pe ascuns

Puțini și-ar fi imaginat că actrița și Marcel Chiva și-au unit destinele fără ca nici măcar cei apropiați să știe ce urmează să se întâmple. După o relație de aproape 15 ani, cei doi au decis să spună „da”, însă fără agitație, fără ceremonii grandioase și fără să transforme evenimentul într-un subiect de discuție.

Ani Crețu a explicat că a vrut ca acel moment să le aparțină doar lor și că nu a simțit nevoia să dea explicații nimănui. Inclusiv mama ei a aflat abia după ce căsătoria devenise deja o realitate.

„Mama nu a știut că mă căsătoresc. Eu nunta am făcut-o doar pentru mine. Am zis: „Asta e despre mine. Nunta o fac la o vârstă asumată, cu copil mare, după ani de relație”. Eu am discutat cu Marcel, chiar cu o seară înainte. El a spus: „Dacă o să se supere cutare și cutare?”. I-am zis: „Păi, la câți prieteni avem ar trebui să facem nuntă cu cel puțin 500 de persoane”.

Ani Crețu și-a ascuns nunta chiar de mama ei! Dezvăluirea care i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Am făcut-o doar pentru mine”
Ani Crețu și-a ascuns nunta chiar de mama ei! Dezvăluirea care i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Am făcut-o doar pentru mine”

Am zis așa: „Cei care se vor bucura luni, când vor afla, sunt cei care s-ar bucura cu noi și în momentul ăsta. Cei care nu se vor bucura luni sunt cei care ar fi zâmbit duminică de complezență”. Dacă omul nu înțelege care este o limită…”, a spus Ani Crețu, în exclusivitate, la Știrile Antena Stars.

Secretul căsniciei cu Marcel Chiva

Dincolo de nunta ținută departe de ochii lumii, actrița a povestit și despre relația pe care o are cu soțul ei. Deși sunt împreună de foarte mulți ani și au construit o familie frumoasă, Ani Crețu a spus că nu au ajuns niciodată la certuri serioase.

Vedeta susține că încă de la început au stabilit reguli clare și limite pe care le respectă reciproc, iar acest lucru i-a ajutat să depășească toate provocările fără scandaluri.

„E drăcos rău de tot (n.r. soțul ei). Nu ne-am certat niciodată. Avem foarte multe limite pe care le-am impus la început. Și mai avem asta: „Vezi că apeși pe butoane!”. Atunci, lucrurile încetează. Fiecare dintre noi pune limite. Avem lucruri foarte bine stabilite. Lumea ne întreabă de ce mergem doar noi trei în vacanță. Eu abia aștept să respir doar cu ei”, a completat actrița.

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