O mai ții minte pe Urinela din „Vacanța Mare”?! Cum arată azi actrița Ani Crețu

Ani Crețu, interpretă a personajului Urinela din „Vacanța Mare”, a devenit imediat un simbol al comediei. Rolul ei te făcea mereu să râzi când apărea în secvențe, însă viața actriței s-a schimbat după încheierea filmărilor. Arată la fel de impresionantă, dar puțini fani o mai recunosc.

„Vacanța Mare” este unul dintre cele mai apreciate și iubite seriale de comedie din România. Acesta prezenta peripețiile lui Costel și Leana, dar și a celorlalte personaje, precum Frankfurt, Axinte, Lila sau Urinela. Anii au trecut și peste actori, iar Ani Crețu are 47 de ani și este la fel de activă profesional, însă într-un mod diferit. Deși a rămas un simbol, puțini o mai recunosc acum pe Urinela.

Cum arată și cu ce se ocupă în 2026 Ani Crețu

Anul 2000 a fost cel în care actrița făcea publicul din România să râdă cu gura până la urechi. Ea a interpretat rolul Urinelei din „Vacanța Mare”, iar oamenii o asociază imediat cu personajul. Cu toate acestea, ea s-a schimbat, la fel și viața ei. De curând, a vorbit în cadrul unui interviu despre activitățile cu care se ocupă în prezent. Aceasta a explicat că face în continuare teatru, dar în același timp păstrează un echilibru cu viața personală, pe care și-o dedică familiei.

Fac ce am făcut mereu, adică de la 18 ani și jumătate: teatru. Asta în plan profesional. Personal, familie, prieteni, pasiuni. Încerc să trec către maturitate cu decență. Cu prietenii din > am păstrat legătura, normal. Ne leagă mulți ani petrecuți împreună, multe amintiri. Legăturile nu mai sunt la fel de strânse ca în trecut, este și normal, dar când vorbim sau ne vedem, zici că nu au trecut atâția ani. O reluăm de unde am rămas, a povestit Ani Crețu.

De asemenea, a recunoscut că îi e dor de acea perioadă, însă se bucură de oportunitățile și provocările pe care le aduce prezentul.

Îmi este dor de efervescența acelor vremuri. Dar încerc să trăiesc în prezent… Marea mea luptă cu mine. Nu știu dacă a existat vreo perioadă liniștită în viața mea, de aceea prezentul îmi ocupă atât timpul, cât și mintea. Mereu au apărut provocări pe care le-am acceptat din mers. Viața vine cu de toate, important este cum m-am poziționat de fiecare dată, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Cum arată acum Facundo Arana, celebrul actor din Înger Sălbatic. A împlinit 54 de ani

Cum arată soția lui Cristi Chivu la 44 de ani. Adelina Chivu este o prezență discretă