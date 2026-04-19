Cum arată soția lui Cristi Chivu la 44 de ani. Adelina Chivu este o prezență discretă

De: Denisa Crăciun 19/04/2026 | 09:30
Cum arată la 44 de ani Adelina Chivu/ sursa foto: facebook
Adelina Chivu este o prezență discretă. Ea nu are prea multe apariții în mediul online, însă atunci când o face surprinde pe toată lumea prin felul în care arată. Soția lui Cristi Chivu are 44 de ani, dar arată impecabil.

Cristi Chivu are cu ce să se mândrească. Deși este discretă și nu apare des pe rețelele de socializare, Adelina, soția sa, continuă să impresioneze. Ea are 44 de ani, iar de-a lungul timpului și-a făcut mici retușuri, apelând la medicul estetician, dar doar pentru a-și accentua trăsăturile remarcabile.

Cum arată acum Adelina Chivu

Soția fostului fotbalist, Cristi Chivu, Adelina arată impecabil la cei 44 de ani ai săi. Niciunul dintre ei nu își dorește să fie în centrul atenției, astfel că ea este una dintre cele mai discrete persoane publice. Ea a apelat la ajutorul medicului estetician, însă stilul de viață echilibrat o menține în formă.

De asemenea, ea a dezvăluit că nu a făcut prea multe vizite la esteticieni. Aceasta a spus că singurele intervenții pe care le-a avut au fost pentru mărirea buzelor și definirea pomeților. A ales să facă asta pentru a-și îmbunătăți trăsăturile. Cu toate acestea, ea nu se abate niciodată de la sport și asta pentru că joacă un rol esențial în viața ei.

Mi-am luat acasă greutăți, am bandă de alergat, benzi de rezistență. Deci m-am antrenat, a transmis ea acum ceva timp.

Ce spune Adelina Chivu despre relația pe care o are cu soțul ei

În urmă cu un an, Adelina a povestit despre relația pe care o are cu fostul jucător de fotbal. Cei doi au o relație de peste 17 ani și a vorbit despre cum s-au cunoscut și despre parcursul lor.

Împreună ne-am mutat după câteva luni pentru că eu încă locuiam la București. Când am găsit un apartament în Milano și am plecat să trăiesc acolo, a urmat o perioadă foarte frumoasă în care ne-am bucurat unul de celălalt și ne-am cunoscut mai bine. Am rămas foarte repede însărcinată, și atunci s-a cam terminat feeria, pentru că mi-a fost foarte, foarte rău, el era mult timp plecat pentru că juca în trei competiții concomitent… Dar am avut și noi luna noastră de miere. Cam scurtă, ce e drept, dar intensă. Nu am considerat niciodată că e un statut și nici nu cred că mă încadrez în niciun tipar de acest gen, a spus ea.

De asemenea, a explicat și prin ce sacrificii au trecut împreună.

Cred că sunt foarte multe familii care au programe ciudate și reușesc să facă față la asta. Cumva, eu nici nu știu cum e altfel, cum e să ai vacanță de Crăciun sau de Paște în fiecare an, cum e fără cantonamente. Asta cu programul lui mai mult mă afectează prin prisma fetelor, eu sunt obișnuită, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Imagini RARE cu fetele lui Cristi Chivu. Natalia și Anastasia au moștenit dragostea pentru fotbal

Doamne, cât de mult îl iubește Adelina pe Cristi Chivu! Așa compliment… rar primesc bărbații!

Iți recomandăm
Raul Costea a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 26 de ani. Doi copii au rămas acum orfani de tată
Știri
Raul Costea a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 26 de ani. Doi copii au rămas acum…
Cele 3 zodii protejate de Divinitate până pe 28 aprilie 2026. Noroc financiar și șanse rare de afirmare
Știri
Cele 3 zodii protejate de Divinitate până pe 28 aprilie 2026. Noroc financiar și șanse rare de afirmare
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova
Mediafax
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian...
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța,...
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep...
Cel mai odios proiect de epurare ideologică și spălare pe creier din istorie. Genocidul îndreptat împotriva educației
Adevarul
Cel mai odios proiect de epurare ideologică și spălare pe creier din istorie....
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine...
Cum acordăm corect primul ajutor? Noțiunile care fac diferența
Mediafax
Cum acordăm corect primul ajutor? Noțiunile care fac diferența
Parteneri
Cum arată casa de vacanță pe care Andra și Cătălin Măruță au cumpărat-o. Au ales un loc superb din Spania: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa de vacanță pe care Andra și Cătălin Măruță au cumpărat-o. Au ales...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Click.ro
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune...
2026: Dacă faci școala de șoferi pe automată, mai poți conduce manuală? Totul despre restricția 78 și cum o poți elimina
Promotor.ro
2026: Dacă faci școala de șoferi pe automată, mai poți conduce manuală? Totul despre restricția...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Cât de colorate vor fi noile iPhone-uri
go4it.ro
Cât de colorate vor fi noile iPhone-uri
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța, potrivit meteorologilor...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Raul Costea a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 26 de ani. Doi copii au rămas acum orfani ...
Raul Costea a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 26 de ani. Doi copii au rămas acum orfani de tată
Cele 3 zodii protejate de Divinitate până pe 28 aprilie 2026. Noroc financiar și șanse rare de afirmare
Cele 3 zodii protejate de Divinitate până pe 28 aprilie 2026. Noroc financiar și șanse rare de afirmare
Daniel Kinahan, liderul uneia dintre cele mai mari reţele de crimă organizată din Irlanda, a fost ...
Daniel Kinahan, liderul uneia dintre cele mai mari reţele de crimă organizată din Irlanda, a fost arestat în Dubai
Test de inteligență | Identificați cifra 5 ascunsă în această imagine! Dacă o găsești în 5 ...
Test de inteligență | Identificați cifra 5 ascunsă în această imagine! Dacă o găsești în 5 secunde, ești un geniu
Cât te costă să mori în 2026. Am făcut calculul complet și concluzia este următoarea: În România, ...
Cât te costă să mori în 2026. Am făcut calculul complet și concluzia este următoarea: În România, e mai ieftin să trăiești!
Cum arată satul răsturnat din Gorj. Cum sunt mobilate căsuțele la interior și când îl poți vizita
Cum arată satul răsturnat din Gorj. Cum sunt mobilate căsuțele la interior și când îl poți vizita
Vezi toate știrile