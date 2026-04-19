Cum arată soția lui Cristi Chivu la 44 de ani. Adelina Chivu este o prezență discretă

Cum arată acum Adelina Chivu

Soția fostului fotbalist, Cristi Chivu, Adelina arată impecabil la cei 44 de ani ai săi. Niciunul dintre ei nu își dorește să fie în centrul atenției, astfel că ea este una dintre cele mai discrete persoane publice. Ea a apelat la ajutorul medicului estetician, însă stilul de viață echilibrat o menține în formă.

De asemenea, ea a dezvăluit că nu a făcut prea multe vizite la esteticieni. Aceasta a spus că singurele intervenții pe care le-a avut au fost pentru mărirea buzelor și definirea pomeților. A ales să facă asta pentru a-și îmbunătăți trăsăturile. Cu toate acestea, ea nu se abate niciodată de la sport și asta pentru că joacă un rol esențial în viața ei.

Mi-am luat acasă greutăți, am bandă de alergat, benzi de rezistență. Deci m-am antrenat, a transmis ea acum ceva timp.

Ce spune Adelina Chivu despre relația pe care o are cu soțul ei

În urmă cu un an, Adelina a povestit despre relația pe care o are cu fostul jucător de fotbal. Cei doi au o relație de peste 17 ani și a vorbit despre cum s-au cunoscut și despre parcursul lor.

Împreună ne-am mutat după câteva luni pentru că eu încă locuiam la București. Când am găsit un apartament în Milano și am plecat să trăiesc acolo, a urmat o perioadă foarte frumoasă în care ne-am bucurat unul de celălalt și ne-am cunoscut mai bine. Am rămas foarte repede însărcinată, și atunci s-a cam terminat feeria, pentru că mi-a fost foarte, foarte rău, el era mult timp plecat pentru că juca în trei competiții concomitent… Dar am avut și noi luna noastră de miere. Cam scurtă, ce e drept, dar intensă. Nu am considerat niciodată că e un statut și nici nu cred că mă încadrez în niciun tipar de acest gen, a spus ea.

De asemenea, a explicat și prin ce sacrificii au trecut împreună.

Cred că sunt foarte multe familii care au programe ciudate și reușesc să facă față la asta. Cumva, eu nici nu știu cum e altfel, cum e să ai vacanță de Crăciun sau de Paște în fiecare an, cum e fără cantonamente. Asta cu programul lui mai mult mă afectează prin prisma fetelor, eu sunt obișnuită, a mai adăugat ea.

Doamne, cât de mult îl iubește Adelina pe Cristi Chivu! Așa compliment… rar primesc bărbații!