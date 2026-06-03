Ce facultate vrea să urmeze nepotul lui Serghei Mizil. Luca a absolvit liceul: ”Sunt mai multe șanse pentru dezvoltare”

Luca, nepotul lui Serghei Mizil, a absolvit liceul! Tânărul a terminat secția de sculptură și are deja planuri mari pentru următorii ani. Mai mult, acesta a mărturisit că își dorește să continue studiile la UNARTE, ca mai apoi și să își construiască o carieră în Spania. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Luca a povestit că a absolvit liceul la secția Sculptură și că urmează admiterea la facultate. Tânărul spune că își dorește să își dezvolte abilitățile artistice și să devină mai versatil. Vezi emisiunea integrală aici!

„Momentan am sculptat doar în lut și în ipsos, dar urmează acum și în piatră la facultate. De-abia aștept. Eu aș vrea să mă duc la facultate pe sculptură tocmai ca să învăț și în piatră și să fiu mai versatil.”

Luca a recunoscut că își vede viitorul în afara României. Tânărul are deja o destinație preferată și speră să ajungă să lucreze într-o industrie mai dezvoltată decât cea din România.

„După facultate aș vrea, în viitor, să mă duc pe industrie în Spania, preferabil. Mi se pare că sunt mai multe șanse pentru dezvoltare.”

În timpul discuției cu Capatos, Luca a vorbit și despre fenomenul plecării tinerilor din țară. Acesta spune că mulți dintre colegii săi iau în calcul același drum și își caută viitorul peste hotare.

„Majoritatea se duc în străinătate. Cred că un sfert din clasa mea pleacă din România.”

Până la facultate, Luca mai are de trecut un examen important. Tânărul a dezvăluit că urmează probele de Bacalaureat și că își dorește să încheie cu bine această etapă înainte de a se concentra pe următorul capitol.

„Pe 8 este proba orală și după, pe 29, cea scrisă. Până pe 2 iulie se termină tot.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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