Acasă » Știri » Ce facultate vrea să urmeze nepotul lui Serghei Mizil. Luca a absolvit liceul: ”Sunt mai multe șanse pentru dezvoltare”

Ce facultate vrea să urmeze nepotul lui Serghei Mizil. Luca a absolvit liceul: ”Sunt mai multe șanse pentru dezvoltare”

De: Simona Vlad 03/06/2026 | 22:42
Serghei Mizil împreună cu nepotul său, înainte de plecarea la Asia Express
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Luca, nepotul lui Serghei Mizil, a absolvit liceul! Tânărul a terminat secția de sculptură și are deja planuri mari pentru următorii ani. Mai mult, acesta a mărturisit că își dorește să continue studiile la UNARTE, ca mai apoi și să își construiască o carieră în Spania. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Luca a povestit că a absolvit liceul la secția Sculptură și că urmează admiterea la facultate. Tânărul spune că își dorește să își dezvolte abilitățile artistice și să devină mai versatil. Vezi emisiunea integrală aici!

„Momentan am sculptat doar în lut și în ipsos, dar urmează acum și în piatră la facultate. De-abia aștept. Eu aș vrea să mă duc la facultate pe sculptură tocmai ca să învăț și în piatră și să fiu mai versatil.”

Luca a recunoscut că își vede viitorul în afara României. Tânărul are deja o destinație preferată și speră să ajungă să lucreze într-o industrie mai dezvoltată decât cea din România.

„După facultate aș vrea, în viitor, să mă duc pe industrie în Spania, preferabil. Mi se pare că sunt mai multe șanse pentru dezvoltare.”

În timpul discuției cu Capatos, Luca a vorbit și despre fenomenul plecării tinerilor din țară. Acesta spune că mulți dintre colegii săi iau în calcul același drum și își caută viitorul peste hotare.

„Majoritatea se duc în străinătate. Cred că un sfert din clasa mea pleacă din România.”

Până la facultate, Luca mai are de trecut un examen important. Tânărul a dezvăluit că urmează probele de Bacalaureat și că își dorește să încheie cu bine această etapă înainte de a se concentra pe următorul capitol.

„Pe 8 este proba orală și după, pe 29, cea scrisă. Până pe 2 iulie se termină tot.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Serghei Mizil a făcut inventarul ținutei de pe covorul roșu. 10.000€ din cap până-n picioare: „Brățara e de la Rahova, de la penitenciar”

Serghei Mizil a povestit cum a pierdut un ceas de 2.000 de dolari. Totul a pornit de la un pariu absurd

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un mesaj cutremurător după moartea unui tânăr de 23 de ani: „Întreaga comunitate este în stare de șoc”
Știri
Un mesaj cutremurător după moartea unui tânăr de 23 de ani: „Întreaga comunitate este în stare de șoc”
Ce diferență de vârstă este între Rareș Cojoc și Claudia Dumitru. Modelul l-a cucerit iremediabil pe dansatorul milionar
Știri
Ce diferență de vârstă este între Rareș Cojoc și Claudia Dumitru. Modelul l-a cucerit iremediabil pe dansatorul milionar
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Șeful NATO comentează incidentul cu dronă de la Galați. Care este explicația lui Mark Rutte pentru încălcarea spațiului aerian
Gandul.ro
Șeful NATO comentează incidentul cu dronă de la Galați. Care este explicația lui...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Momentul incredibil în care un scafandru scapă ca prin minune de o balenă care aproape l-a înghiți
Adevarul
Momentul incredibil în care un scafandru scapă ca prin minune de o balenă...
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în timpul Forumului la care trebuie să participe și Putin
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în...
România, numită de greci „Tigrul Europei de Est”. Ce afaceri au aceștia în țara noastră
Mediafax
România, numită de greci „Tigrul Europei de Est”. Ce afaceri au aceștia în...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul pentru care nu a stopat procesul: Nu renunțăm momentan
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Final de an școlar! Ce copii de reclamă au Tavi Colen, Andrei Duban și Vlad Zamfirescu. Dan Helciug: „Al meu se pregătește de Bacalaureat”
Click.ro
Final de an școlar! Ce copii de reclamă au Tavi Colen, Andrei Duban și Vlad...
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
Digi 24
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Promotor.ro
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un...
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies...
YouTube Premium vs. YouTube Premium Lite: Care este diferența?
go4it.ro
YouTube Premium vs. YouTube Premium Lite: Care este diferența?
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Șeful NATO comentează incidentul cu dronă de la Galați. Care este explicația lui Mark Rutte pentru încălcarea spațiului aerian
Gandul.ro
Șeful NATO comentează incidentul cu dronă de la Galați. Care este explicația lui Mark Rutte...
ULTIMA ORĂ
Un mesaj cutremurător după moartea unui tânăr de 23 de ani: „Întreaga comunitate este în stare ...
Un mesaj cutremurător după moartea unui tânăr de 23 de ani: „Întreaga comunitate este în stare de șoc”
Ce diferență de vârstă este între Rareș Cojoc și Claudia Dumitru. Modelul l-a cucerit iremediabil ...
Ce diferență de vârstă este între Rareș Cojoc și Claudia Dumitru. Modelul l-a cucerit iremediabil pe dansatorul milionar
Clint Eastwood s-a retras din cinematografie la 96 de ani. Cariera actorului s-a întins pe șapte decenii
Clint Eastwood s-a retras din cinematografie la 96 de ani. Cariera actorului s-a întins pe șapte decenii
Cristian Pomohaci, reținut pentru 24 de ore după percheziții! Ce acuzații i se aduc fostului preot
Cristian Pomohaci, reținut pentru 24 de ore după percheziții! Ce acuzații i se aduc fostului preot
Gestul făcut de Cori, tânăra care se ocupă de promovarea lui Dorian Popa, după moartea lui Cheluțu
Gestul făcut de Cori, tânăra care se ocupă de promovarea lui Dorian Popa, după moartea lui Cheluțu
Ce se ascunde în spatele pupitrului de la știrile PRO TV. Monica Dascălu a filmat tot
Ce se ascunde în spatele pupitrului de la știrile PRO TV. Monica Dascălu a filmat tot
Vezi toate știrile