Serghei Mizil a făcut inventarul ținutei de pe covorul roșu. 10.000€ din cap până-n picioare: „Brățara e de la Rahova, de la penitenciar”

Serghei Mizil este, fără doar și poate, un personaj fabulos, iar în ultima perioadă îl putem vedea într-un nou rol în cadrul comediei românești: „Mă mut la mama”. La premiera de gală a filmului și-a făcut apariția exact în stilul care l-a consacrat: cu atitudine, umor din plin și o serie de declarații fără perdea. Personajul interpretat de acesta promite să stârnească hohote de râs, iar experiența s-a dovedit a fi cu atât mai plăcută cu cât a împărțit ecranul cu oameni pe care îi cunoaște și îi apreciază de ani buni. Prezent pe covorul roșu, Serghei Mizil a acceptat provocarea CANCAN.RO de a face un outfit check, dar discuția a atins și puncte sensibile din viața lui cum ar fi relația cu fiicele sale și sfaturile de viață pe care acestea l-au primit de la el.

Serghei Mizil se regăsește în distribuția noii comedii românești „Mă mut la mama”, scrisă de Andreas Petrescu, acolo unde are un rol care promite să ne amuze. Dincolo de film și de apariția sa impecabilă, acesta a vorbit deschis și despre viața de familie, relația aparte pe care o are cu fetele sale, dar și despre sfaturile pe care le-a oferit când ele au întâmpinat dificultăți în căsnicie. Cu sinceritatea și asumarea de care a dat dovadă mereu, Serghei a mărturisit că și-ar dori să le aibă mai aproape, dezvăluind că între ei există o relație bazată pe încredere și prietenie, chiar dacă nu lipsesc nici schimburile de replici mai aprinse din când în când.

Serghei Mizil, apariție de senzație la premiera filmului „Mă mut la mama”

CANCAN.RO: Serghei, de pe covorul de la Met Gala, ai venit pe covorul roșu de la noi, la premiera filmului „Mă mut la mama”, film în care ai și tu un rol.

Serghei Mizil: Da, am un rol, dar nu știu cum în toate rolurile sunt doar infractor, poate cum mă comport eu și felul meu, dar nu contează, mie îmi place. Un rol foarte mișto, mie mi-a fost ușor pentru că pe Andreas îl știu de la atâtea emisiuni la care a fost la Dan, pe Gabriel Fătu și pe Adriana Trandafir îi cunosc de mult timp, așa că nu mi-a fost greu să joc. Când cunoști oamenii, îți este mult mai ușor.

CANCAN.RO: În fiecare personaj putem găsi și părți bune. E ceva anume în personajul tău care să se regăsească și în viața ta? Sau care ți-ar plăcea să existe și în viața ta?

Serghei Mizil: Personajele pe care le-am interpretat, nu. Dacă am fost numai pușcăriaș și infractor, ce să-mi placă?

CANCAN.RO: Pai poate sunt oameni care au ajuns în închisoare dintr-o conjunctură și de fapt ei au un suflet bun.

Serghei Mizil: Nu, că și așa în filmul celălalt „Visul” au râs toți de mine că nu am evadat, nici mie nu mi-a plăcut că nu am evadat.

CANCAN.RO: Hai să facem un outfit check. Cât costă pantofii?

Serghei Mizil: Pantofii sunt 700 de euro, pantalonii sunt de la Mon Cler care costă 300 de euro, cămășa e de la Dsquared, 150 de euro, lanț de la Dolce Gabanna, ceasul Ulysse Nardin 7000 de euro, lanțurile sunt Dolce & Gabbana 1200 de euro, brățara asta e de la Rahova de la penitenciar când am filmat pentru „Visul”, mi-au dat-o cadou. Și ochelarii sunt Dior.

CANCAN.RO: O să facem calculul pe ecran să vedem cât a costat ținuta.

Serghei Mizil: Dacă știam veneam cu haine mai scumpe.

Ce sfat le-a dat fetelor lui în căsnicie: „Le-am zis din prima: Nu stați după fraier”

CANCAN.RO: Ce le-ai zice fetelor dacă ți-ar spune: Mă mut înapoi la tine, tată, că nu mă înțeleg cu al meu.

Serghei Mizil: Eu aș vrea pentru că una este căsătorită, una e divorțată. Eu le-am zis din prima: Nu stați după fraier, cum a făcut prima figură, ați plecat. Dar le-am luat case, le-am luat tot. Mie mi-ar plăcea să vină acasă la Snagov că am făcut ditamai casa, pe care am făcut-o pentru ele, și stau singur. Mai vine nepotul meu, atât.

CANCAN.RO: Deci e mai bine să se mute cu părinții?

Serghei Mizil: Nu, la mine e altceva că am o relație de prietenie cu ele. Nu-mi spun tată, îmi spun Serghei. Stăm la masă, discutăm la petreceri, nu avem o relație de tată-fiica.

CANCAN.RO: Vă și certați?

Serghei Mizil: Da, mă mai dau la ele și ele la mine. Sunt ușor mai impulsive, da.

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