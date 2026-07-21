Acasă » Știri » Prima reacție a MApN după explozia navei cu propan din Marea Neagră. Armata Română este pregătită să intervină

Prima reacție a MApN după explozia navei cu propan din Marea Neagră. Armata Română este pregătită să intervină

De: Anca Chihaie 21/07/2026 | 13:30
Sursa foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministerul Apărării Naționale a transmis primele informații oficiale după incidentul naval produs în apropierea litoralului românesc, în urma exploziei de la bordul unei nave comerciale care transporta gaz petrolier lichefiat (LPG). Autoritățile militare au anunțat că monitorizează în permanență evoluția situației și au pregătit mijloace de intervenție care pot fi mobilizate imediat, în funcție de necesități.

Explozia s-a produs în cursul dimineții de 21 iulie, la bordul navei comerciale Gas Lisbon, aflată sub pavilion liberian. Petrolierul transporta o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și naviga prin zona economică exclusivă a României, în Marea Neagră, în momentul în care a avut loc incidentul.

Prima reacție a MApN după explozia navei cu propan din Marea Neagră

Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, nava se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, într-o zonă aflată în afara apelor teritoriale ale României, însă suficient de aproape pentru ca autoritățile române să urmărească îndeaproape desfășurarea operațiunilor de intervenție și să fie pregătite să ofere sprijin.

Datele prezentate de MApN arată că Gas Lisbon plecase din portul Alexandria, Egipt, și urma să ajungă în portul Reni, Ucraina, transportând încărcătura de propan către destinația finală. La bordul navei se aflau 17 membri ai echipajului în momentul producerii exploziei.

În urma incidentului, întregul echipaj a fost evacuat în condiții de siguranță. Marinarii au fost recuperați de echipele implicate în operațiunea de salvare, iar persoanele rănite au fost transportate în portul Sulina, unde au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor de intervenție.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că are pregătite mijloace aeriene și navale care pot fi mobilizate rapid pentru sprijinirea instituțiilor responsabile cu gestionarea situației. Printre acestea se numără un elicopter IAR-330 Puma Naval, precum și două nave militare aparținând Forțelor Navale Române. În funcție de evoluția incidentului, dispozitivul de intervenție poate fi suplimentat cu alte capabilități.

„Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs în dimineața zilei de 21 iulie la bordul navei comerciale Gas Lisbon, sub pavilion liberian, aflată în tranzit prin zona economică exclusivă a României.

Astfel, Ministerul Apărării Naționale are pregătite un elicopter IAR-330 Puma Naval, precum și două nave militare ale Forțelor Navale Române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate.
Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația, fiind în legătură cu instituțiile implicate în gestionarea evenimentului. Amintim că, în dimineața zilei de 21 iulie, nava comercială Gas Lisbon, un tanc petrolier de tip LPG, aflat sub pavilion liberian, a suferit avarii majore la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe.

Nava plecase din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul Reni, Ucraina, tranzitând zona economică exclusivă a României. La bord se aflau 17 membri ai echipajului și o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan.”, a transmis Purtătorul de cuvânt MApN, Daniel Nistor.

EXPLOZIE PE MAREA NEAGRĂ! NAVĂ ÎNCĂRCATĂ CU GAZ, ÎN FLĂCĂRI LÂNGĂ SULINA

A venit răspunsul OFICIAL! De ce a explodat, de fapt, blocul din Rahova

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nepotul lui Costel Biju a împlinit 2 luni! Mesajul emoționant transmis de manelist: „Ești minunea din viața mea”
Știri
Nepotul lui Costel Biju a împlinit 2 luni! Mesajul emoționant transmis de manelist: „Ești minunea din viața mea”
Lovitură pentru șoferii care merg în Grecia! Amendă de 350 de euro și permis suspendat pentru un gest făcut de mulți la volan
Știri
Lovitură pentru șoferii care merg în Grecia! Amendă de 350 de euro și permis suspendat pentru un gest…
ȘOCANT! Șase beri îl pot lăsa fără un AVION de 95.000 DE DOLARI! Povestea de la Curtea Supremă a SUA
Mediafax
ȘOCANT! Șase beri îl pot lăsa fără un AVION de 95.000 DE DOLARI!...
Avertisment dur pentru România după scandalul azilelor din Bihor. Consiliul Europei cere inclusiv legi penale. „Sunt denumite beneficiari, în loc de titulari cu drepturi depline”
Gandul.ro
Avertisment dur pentru România după scandalul azilelor din Bihor. Consiliul Europei cere inclusiv...
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Sanitas avertizează: Noua lege a salarizării taie sporuri și riscă să readucă exodul medicilor
Adevarul
Sanitas avertizează: Noua lege a salarizării taie sporuri și riscă să readucă exodul...
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost lichidat de forțele speciale ucrainene
Digi24
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost lichidat de...
FIFA deschide ANCHETĂ împotriva Argentinei după finala Cupei Mondiale. Mai mulți jucători, în vizor
Mediafax
FIFA deschide ANCHETĂ împotriva Argentinei după finala Cupei Mondiale. Mai mulți jucători, în...
Parteneri
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare seriale! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dragoș Bucur, în mijlocul unui scandal cu vecinii de la țară. Ce s-a întâmplat: „O să avem de-a face”
Click.ro
Dragoș Bucur, în mijlocul unui scandal cu vecinii de la țară. Ce s-a întâmplat: „O...
Primele imagini de la bordul navei care a luat foc după ce a fost lovită în Marea Neagră
Digi 24
Primele imagini de la bordul navei care a luat foc după ce a fost lovită...
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi dau termen lui Zelenski până vineri
Digi24
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi dau termen lui Zelenski până vineri
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
Promotor.ro
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
„Monstru” sub gheață: Ce a surprins o dronă în Groenlanda
go4it.ro
„Monstru” sub gheață: Ce a surprins o dronă în Groenlanda
Câți copaci există pe Pământ?
Descopera.ro
Câți copaci există pe Pământ?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Avertisment dur pentru România după scandalul azilelor din Bihor. Consiliul Europei cere inclusiv legi penale. „Sunt denumite beneficiari, în loc de titulari cu drepturi depline”
Gandul.ro
Avertisment dur pentru România după scandalul azilelor din Bihor. Consiliul Europei cere inclusiv legi penale....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Nepotul lui Costel Biju a împlinit 2 luni! Mesajul emoționant transmis de manelist: „Ești minunea ...
Nepotul lui Costel Biju a împlinit 2 luni! Mesajul emoționant transmis de manelist: „Ești minunea din viața mea”
Lovitură pentru șoferii care merg în Grecia! Amendă de 350 de euro și permis suspendat pentru un ...
Lovitură pentru șoferii care merg în Grecia! Amendă de 350 de euro și permis suspendat pentru un gest făcut de mulți la volan
Emily Burghelea, primele declarații după scandalul izbucnit în jurul aplicației sale de fitness! ...
Emily Burghelea, primele declarații după scandalul izbucnit în jurul aplicației sale de fitness! Cum se apără influencerița: „Toată povestea asta este o porcărie”
Ce spune semnul zodiacal al lui Saturn despre fiecare zodie și cum îi afli poziția în harta natală
Ce spune semnul zodiacal al lui Saturn despre fiecare zodie și cum îi afli poziția în harta natală
Aylin Mujica, în doliu după ce fiul său a murit la doar 31 de ani. De ce afecțiune ar fi suferit ...
Aylin Mujica, în doliu după ce fiul său a murit la doar 31 de ani. De ce afecțiune ar fi suferit dj-ul Maahez
Ce amendă a primit un bucureștean după ce a intrat cu mașina pe plaja Vadu
Ce amendă a primit un bucureștean după ce a intrat cu mașina pe plaja Vadu
Vezi toate știrile