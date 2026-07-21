Prima reacție a MApN după explozia navei cu propan din Marea Neagră. Armata Română este pregătită să intervină

Ministerul Apărării Naționale a transmis primele informații oficiale după incidentul naval produs în apropierea litoralului românesc, în urma exploziei de la bordul unei nave comerciale care transporta gaz petrolier lichefiat (LPG). Autoritățile militare au anunțat că monitorizează în permanență evoluția situației și au pregătit mijloace de intervenție care pot fi mobilizate imediat, în funcție de necesități.

Explozia s-a produs în cursul dimineții de 21 iulie, la bordul navei comerciale Gas Lisbon, aflată sub pavilion liberian. Petrolierul transporta o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și naviga prin zona economică exclusivă a României, în Marea Neagră, în momentul în care a avut loc incidentul.

Prima reacție a MApN după explozia navei cu propan din Marea Neagră

Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, nava se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, într-o zonă aflată în afara apelor teritoriale ale României, însă suficient de aproape pentru ca autoritățile române să urmărească îndeaproape desfășurarea operațiunilor de intervenție și să fie pregătite să ofere sprijin.

Datele prezentate de MApN arată că Gas Lisbon plecase din portul Alexandria, Egipt, și urma să ajungă în portul Reni, Ucraina, transportând încărcătura de propan către destinația finală. La bordul navei se aflau 17 membri ai echipajului în momentul producerii exploziei.

În urma incidentului, întregul echipaj a fost evacuat în condiții de siguranță. Marinarii au fost recuperați de echipele implicate în operațiunea de salvare, iar persoanele rănite au fost transportate în portul Sulina, unde au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor de intervenție.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că are pregătite mijloace aeriene și navale care pot fi mobilizate rapid pentru sprijinirea instituțiilor responsabile cu gestionarea situației. Printre acestea se numără un elicopter IAR-330 Puma Naval, precum și două nave militare aparținând Forțelor Navale Române. În funcție de evoluția incidentului, dispozitivul de intervenție poate fi suplimentat cu alte capabilități.

„Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs în dimineața zilei de 21 iulie la bordul navei comerciale Gas Lisbon, sub pavilion liberian, aflată în tranzit prin zona economică exclusivă a României. Astfel, Ministerul Apărării Naționale are pregătite un elicopter IAR-330 Puma Naval, precum și două nave militare ale Forțelor Navale Române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate.

Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația, fiind în legătură cu instituțiile implicate în gestionarea evenimentului. Amintim că, în dimineața zilei de 21 iulie, nava comercială Gas Lisbon, un tanc petrolier de tip LPG, aflat sub pavilion liberian, a suferit avarii majore la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe. Nava plecase din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul Reni, Ucraina, tranzitând zona economică exclusivă a României. La bord se aflau 17 membri ai echipajului și o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan.”, a transmis Purtătorul de cuvânt MApN, Daniel Nistor.

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