A venit răspunul OFICIAL! De ce a explodat, de fapt, blocul din Rahova

De: Andreea Stăncescu 06/11/2025 | 09:01
Ce se va întâmpla cu blocul din Rahova. Sursă: Inquam Photos / Alex Nicodim

Pe 17 octombrie, un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5, a fost zguduit de o explozie puternică, iar concluziile anchetei arată că tragedia a fost provocată de o acumulare de gaze naturale scurse din conducta subterană care alimenta imobilul. Dosarul procurorilor menționează că în conductă au apărut două fisuri, iar responsabilii din teren nu au intervenit la timp pentru a preveni dezastrul.

Gazul a ieșit prin crăpăturile din țeavă, s-a infiltrat în sol și, ulterior, a pătruns în subsolul blocului, unde s-a adunat în cantități periculoase. De acolo, a circulat prin sistemele de ventilație ale apartamentelor și a ajuns până la etajele superioare. Investigațiile au arătat că nivelul cel mai ridicat de gaz a fost la etajele 5 și 6, zona în care s-a produs deflagrația.

După explozie, autoritățile au făcut verificări în jurul imobilului și au descoperit concentrații mari de metan în mai multe puncte. Conducta de gaz a fost dezgropată și preluată pentru expertiză, o bucată de 14 metri lungime, cu diametrul de 63 mm, care alimenta blocul afectat.

„În acest sens, judecătorul de drepturi și libertăți reține (…..) că, la data de 19.10.2025 au fost efectuate verificări în proximitatea blocului unde s-a produs explozia, prin sondare pentru depistarea unei eventuale existențe a metanului la nivelul subsolului, fiind identificate diferite concentrații de metan (CH4) în mai multe locuri în apropierea blocului.

Având în vedere valorile înregistrate la măsurătorile efectuate s-a emis ipoteza că ar putea exista scurgeri de gaz în subteran, la nivelul conductei de alimentare, astfel că au fost efectuate săpături și a fost decopertată țeava de gaze. După efectuarea săpăturilor, a fost extrasă țeava de alimentare cu gaze a blocului 32, scara 2 cu diametrul de aprox. 63 mm și o lungime de 14 metri”, se mai arată în motivare.

Explozia din Rahova a curmat viața a trei persoane

Ce spun anchetatorii

În anchetă se precizează că, cu o zi înainte de explozie, un angajat al Distrigaz a venit la fața locului după ce locatarii au reclamat miros de gaz. Acesta însă nu ar fi identificat corect problema, nu a luat măsuri de securizare și nici nu a raportat situația superiorilor. Procurorii spun că tocmai lipsa unei intervenții corecte a permis acumularea de gaz ce a dus la tragedie.

„Inculpatul BM, în calitate de instalator de rețele în cadrul S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 – 09:19, în urma deplasării pentru o intervenție de urgență în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din București, în mod culpabil nu și-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe rețeaua de distribuție gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranță și nu a comunicat cu șefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate. cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze în imobilul menționat și producerii unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08, care a avut ca urmare moartea a trei persoane, vătămarea corporală a 15 persoane”, se mai arată în text.

Nici firma privată care făcuse revizia instalației de gaz cu o seară înainte nu este exclusă din responsabilitate. Cei doi instalatori ar fi depistat scurgerile, dar au părăsit zona fără să sesizeze distribuitorul de gaze, fără să aștepte evacuarea completă a gazului și fără să extindă verificările în alte spații ale blocului.

„Inculpatul SAR, în calitate de instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze la S.C. AMPROPERTYCONSTRUCT S.R.L., în data de 16.10.2025, în intervalul 16:30 – 17:00, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu Asociația de proprietari a imobilului din București pentru revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale a imobilului, în mod culpabil, în urma detectării scăpării de gaze naturale în imobilul sus-menționat, nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de a anunța imediat operatorul de distribuție, de a localiza defectul și de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil  și sosirea echipei operatorului de distribuție, precum și de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale, cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze în imobilul menționat și producerii unei explozii”, se mai arată în motivare.În data de 17 octombrie, o explozie puternică a avut loc la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar structura este extrem de afectată. Trei persoane au murit, printre care o femeie gravidă, care a fost găsită sub o placă de beton. De asemenea, 14 persoane au fost rănite, care au fost duse la spital.

