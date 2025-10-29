Acasă » Știri » Dosar penal pentru explozia din Rahova! Cine sunt cele 6 persoane care vor fi audiate

Dosar penal pentru explozia din Rahova! Cine sunt cele 6 persoane care vor fi audiate

De: Anca Chihaie 29/10/2025 | 14:46

Autoritățile române au demarat, miercuri dimineață, o serie de opt percheziții în cadrul anchetei privind explozia produsă pe 17 octombrie într-un bloc de pe strada Vicina, din Sectorul 5 al Capitalei. Perchezițiile vizează atât persoane fizice, cât și juridice, iar ulterior șase dintre cei implicați vor fi conduși pentru audieri la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Potrivit comunicatului oficial emis de Poliția Română, acțiunile sunt desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și au loc pe teritoriul mai multor județe. Dintre cele opt percheziții, patru au fost efectuate în București, două în județul Ilfov și câte una în județele Prahova și Teleorman. În cadrul acestora, anchetatorii urmăresc ridicarea de documente și echipamente de stocare ce ar putea ajuta la clarificarea circumstanțelor producerii exploziei.

Percheziții în cazul exploziei din Rahova

Printre locațiile vizate se numără sediul Distrigaz, dar și locuințele unor angajați ai companiei care au efectuat verificările tehnice înainte de incident. De asemenea, se efectuează percheziții la sediul și la domiciliile administratorilor și angajaților firmei private Ampropertyconstruct SRL, companie care a realizat verificarea rețelei de gaze după intervenția inițială a Distrigaz.

Dosarul penal a fost deschis pentru infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar până în prezent ancheta a fost desfășurată „in rem”, adică în principal pe fapta în sine, fără a viza încă persoane concrete. În urma exploziei, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite. Evenimentul a provocat pagube semnificative în blocul afectat, dar și în zonele adiacente.

„În această dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 8 percheziții domiciliare la persoane fizice și jurdice, în cadrul dosarului penal, întocmit în urma exploziei din Rahova. Dintre cele 8 percheziții, 4 sunt efectuate în București, 2 în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman”, potrivit Poliției Române.

Conform informațiilor obținute de autorități, blocul în care s-a produs explozia avea încheiat un contract cu firma Ampropertyconstruct SRL, recomandată de Distrigaz Sud Rețele pentru efectuarea verificării instalațiilor de gaz și a lucrărilor de mentenanță. Contractul a fost semnat cu o zi înainte de explozie, iar investigațiile ulterioare urmăresc să stabilească dacă intervențiile realizate de această firmă ar fi avut vreo legătură cu incidentul, potrivit G4Media.

O ipoteză principală luată în calcul de anchetatori este existența unei fisuri într-o conductă de gaz situată în exteriorul blocului. Din zona cu pricina au fost ridicate fragmente ale conductei și cabluri electrice din proximitatea acesteia, elemente care urmează să fie analizate în cadrul expertizelor tehnice. În acest moment, ancheta nu permite stabilirea cu certitudine a cauzei exacte a exploziei, iar alte scenarii, precum deschiderea manuală a vanei de gaz, sunt considerate doar supoziții.

Noi scurgeri de gaz în zona blocului în care a avut loc explozia din Rahova. A fost pus sigiliu!

Primele vești bune pentru locuitorii blocului din Rahova! Anunțul făcut de la Primăria Capitalei

