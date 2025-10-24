Primele vești bune pentru locuitorii blocului din Rahova! Anunțul făcut de la Primăria Capitalei

Vești bune pentru locatarii blocului din Rahova! Stelian Bujduveanu a declarat joi că Primăria Capitalei va reconstrui clădirea distrusă în urma exploziei. Mai mult, cei păgubiți vor rămâne proprietari. Află în articol!

Explozia care a curmat vieți și a lăsat oameni pe străzi s-a petrecut în dimineața zilei de 17 octombrie, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București. Două etaje au fost distruse, iar acest lucru pune în pericol siguranța oamenilor, blocul având șanse să se prăbușească în orice moment.

Blocul din Rahova va fi reconstruit

După această întâmplare tragică, au apărut mai multe variante legate de ce se va întâmpla cu blocul din Rahova: va fi dărâmat sau va fi construit, dar proprietarii se vor transforma în chiriași față de stat? Aceste două posibilități au stârnit revoltă în rândul locatarilor.

Ei bine, Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a declarat ieri că blocul va fi reconstruit, iar oamenii vor rămâne proprietari.

„Discuția pe care am avut-o cu ministrul Dezvoltării, una foarte bună, și cu primul ministru, este ca în HG-ul pe care urmează să-l adopte Guvernul României să existe posibilitatea ca primăriile, și situația de față Primăria Capitalei, să poată hotărî dacă doresc să reconstruiască imobile în situații de avarie. Noi nu suntem pregătiți pentru o calamitate ca și stat, cu legislația. Este pentru prima dată când ne-am lovit de asemenea situație și am realizat că avem procedură pentru a consolida imobile, dar n-avem procedură pentru a interveni în situații excepționale, iar în momentul de față suntem într-o situație excepțională și trebuie să revenim rapid cu o soluție. După ce Guvernul adoptă hotărârea de Guvern, vom avea acest plan local de intervenție în situații de urgență prin care vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor”, a declarat Bujduveanu.

De asemenea, această situație a alarmat autoritățile în ceea ce privește gazele îm București. Va fi efectuată o verificare în Capitală acolo unde sunt probleme cu contoarele sau cu sigiliile.

„Vom face controale cu ANRE si Distrigaz în perioada următoare pentru a depista dacă mai există asemenea situații. Am încurajat toți bucureștenii care simt sau dacă au simțit vreun miros pregnant de gaz să sune imediat la 112”, a mai transmis edilul, potrivit Digi24.

CITEȘTE ȘI:

Din proprietari, transformați în chiriași! Victimele exploziei din Rahova, revoltate după anunțul făcut de Guvern: ”Câtă bătaie de joc!”

Răstunare de situație în cazul exploziei din Rahova. Anchetatorii exclud ipoteza robinetului defect