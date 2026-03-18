Cercetarea românească uitată: eroii ghețurilor care ne duc numele până la capătul lumii

Într-o Românie în care cercetarea este adesea subfinanțată și trecută în plan secund, există oameni care sfidează limitele și duc mai departe spiritul marilor exploratori. De la primele expediții românești în Groenlanda, în anii ’90, până la cercetările moderne asupra microorganismelor și universului, povestea acestor cercetători vorbește despre curaj, sacrificiu și pasiune, o poveste care merită spusă și cunoscută.

În timp ce acasă românii se confruntau cu temperaturi sufocante, la mii de kilometri depărtare, în nordul Groenlandei, trei cercetători români trăiau o realitate complet diferită: -30°C, vânturi tăioase și un peisaj ostil, dar fascinant.

Expediția cercetătorilor români din Groenlanda

Expediția din 1990, organizată de Ministerul Cercetării și Tehnologiei, i-a avut în prim-plan pe Teodor George Negoiță, profesorul Constantin Rus și medicul neurolog Mircea Corofan. Timp de aproximativ 100 de zile, aceștia au desfășurat cercetări interdisciplinare, într-un context extrem, în care fiecare zi devenea un test de rezistență fizică și psihică.

Au analizat comportamentul organismului uman în condiții de frig extrem, au studiat ecosistemele fragile ale Arcticii și au realizat observații relevante pentru domenii precum geografia, ecologia și chimia alimentară.

Cum au ajuns în zona Thule?

Cea mai mare parte a cercetărilor s-a desfășurat în zona Thule, un teritoriu dificil de accesat, aflat sub control strategic, unde prezența unei baze militare americane impune reguli stricte. Accesul românilor a fost posibil în urma unor demersuri diplomatice complexe, care au implicat autoritățile daneze și americane.

La revenirea în țară, membrii expediției au subliniat dificultățile întâmpinate, dar și sprijinul instituțional care a făcut posibilă misiunea, de la universități și institute de cercetare până la diplomați români din străinătate.

Recunoaștere internațională: „demni urmași ai lui Emil Racoviță”

Unul dintre cele mai emoționante momente ale expediției a avut loc chiar în Groenlanda, în urma unei întâlniri neașteptate.

Un cercetător francez, familiarizat cu tradiția științifică românească, le-a vorbit elogios despre Emil Racoviță, pionier al speologiei și explorator al Antarcticii, și i-a considerat pe români „demni urmași” ai acestuia.

Această recunoaștere, venită într-un context internațional exigent, a reprezentat o validare a muncii lor și o reconectare simbolică a României la o tradiție științifică de elită, prea des ignorată în plan intern.

Teodor Negoiță, românul îndrăgostit de Nord

Pentru cercetătorul Teodor Negoiță, Arctica a devenit o adevărată chemare. Încă din anii studenției, la Facultatea de Chimie Industrială din Iași, acesta și-a depășit constant limitele, participând la cursuri din domenii variate, de la biologie și geografie până la filozofie și psihologie, într-o încercare de a înțelege lumea în complexitatea ei.

După absolvire, refuză traseul profesional convențional și își urmează pasiunea pentru explorare. Timp de ani de zile studiază comunități izolate și practică speologia, explorând peșteri și râuri subterane, adesea în solitudine. Această experiență îi formează atât rezistența fizică, cât și disciplina mentală necesară pentru expedițiile extreme care vor urma.

În 1986, inițiază primul program românesc de cercetări polare, iar după 1990 organizează mai multe expediții în Groenlanda, Canada și zona Arctică.

Momentul culminant vine în 1995, când atinge Polul Nord în cadrul unei expediții internaționale, plasând România printre cele zece țări care au reușit această performanță.

Între fascinație și supraviețuire: viața la limită

Expedițiile polare presupun experiențe extreme, în care granița dintre viață și moarte devine fragilă. Negoiță descrie aceste călătorii ca fiind o luptă continuă cu natura, în care fiecare pas poate deveni decisiv.

Participanții parcurg sute de kilometri pe schiuri, tractând sănii grele, în condiții de vizibilitate redusă și temperaturi care pot deveni letale în doar câteva minute. Zone precum „Râul Negru”, întinderi de apă deschisă ascunse printre ghețuri, reprezintă capcane mortale chiar și pentru cei experimentați.

Întâlnirea cu o familie de eschimoși

Într-un moment critic, rămas fără hrană și blocat de furtuni, Negoiță a fost nevoit să își continue drumul în condiții extreme, fiind salvat de o întâlnire providențială cu o familie de eschimoși.

În altă expediție, a suferit un accident grav, soldat cu 25 de fracturi. Într-o altă situație, a scăpat de la moarte după ce un elicopter implicat în misiune s-a prăbușit.

Cu toate acestea, a continuat să revină în Arctica.

2008: Știința românească revine în Groenlanda

După aproape două decenii de la prima expediție, cercetătorii români revin în Groenlanda cu o nouă generație de obiective și metode.

În 2008, o echipă formată din cercetători ai Institutului Român de Cercetări Polare și ai Institutului Astronomic al Academiei Române a desfășurat studii avansate asupra microorganismelor din gheață și sol.

Rezultatele au fost remarcabile. Au fost identificate specii cu aplicații importante în industrie, de la producerea de medicamente și detergenți până la procese de fermentație și conservare alimentară.

Aceste microorganisme, adaptate la condiții extreme și neafectate de poluare, reprezintă o resursă valoroasă la nivel global.

În paralel, cercetătorii au testat condițiile pentru instalarea unui telescop automatizat în Groenlanda, capabil să funcționeze la temperaturi de până la -40°C și să transmită date în timp real către România.

Groenlanda, laborator al schimbărilor climatice

Expediția din 2008 a oferit și date îngrijorătoare privind schimbările climatice.

Cercetătorii au observat variații bruște de temperatură în intervale foarte scurte, topirea accelerată a ghețarilor și fenomene precum eliberarea metanului din solul înghețat.

Aceste observații confirmă faptul că regiunile polare sunt printre cele mai sensibile la schimbările climatice și pot oferi indicii esențiale despre viitorul planetei.

O cercetare care rezistă, în ciuda obstacolelor

Dincolo de performanțele științifice și aventurile impresionante, rămâne o realitate mai puțin spectaculoasă: cercetarea românească continuă să fie subfinanțată și insuficient susținută.

Cu toate acestea, cercetătorii români au reușit să se afirme la nivel internațional, să contribuie la știință și să ducă mai departe o tradiție începută de nume precum Emil Racoviță.

Povestea acestor expediții vorbește despre gheață, frig și supraviețuire, dar mai ales despre ambiție, identitate și dorința de a depăși limitele.

Într-o lume în care performanța este adesea asociată cu resursele, acești oameni demonstrează că voința și pasiunea pot duce România acolo unde puțini ajung, până la capătul lumii.

