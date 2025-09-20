Fenomenele meteo neașteptate pe care vortexul polar de deasupra Arcticii le aduce în România. Avertisment ANM!

Un nou vortex polar, care începe să se contureze deasupra Arcticii, ar putea schimba radical scenariul meteo pentru următoarele luni. Meteorologii avertizează că iarna ar putea veni mai devreme decât de obicei, iar efectele asupra României nu vor fi de neglijat. Ce pregătește vortexul polar pentru țara noastră?

Specialiștii atrag atenția că fenomenul se formează în mod obișnuit în această perioadă deasupra Arcticii, dar anul acesta există factori suplimentari care pot amplifica efectele sale. Climatologii spun că România va resimți direct aceste schimbări, iar românii trebuie să fie pregătiți pentru o iarnă destul de capricioasă.

„Vortexul polar, în această perioadă, este normal să se formeze, așa cum normal este și dezvoltarea lui, mai ales în sezonul rece. (…) În emisfera nordică, în atmosfera înaltă, avem cam de pe la 12-15 kilometri până mai sus, un curent foarte puternic care se deplasează în jurul Polului Nord, în sens invers acelor de ceasornic, în sens ciclonic, și în atmosfera joasă, de asemenea, există această tendință de a avea în continuare până spre suprafață o circulație care să înconjoare Polul Nord. Este caracteristic sezonului rece”, a explicat climatologul Roxana Bojariu, potrivit digi24.ro.

Fenomenele meteo neașteptate pe care vortexul polar le aduce în România

Mai mult, climatologii americani arată că anomaliile oceanice și atmosferice recente influențează direct vortexul polar, ceea ce ar putea transforma iarna care urmează într-una dinamică și greu de anticipat.

Europa, inclusiv România, riscă să treacă prin perioade de iarnă autentică, cu temperaturi negative și ninsori masive, alternate cu intervale neașteptat de calde.

Astfel, iarna aceasta se anunță una imprevizibilă. Românii trebuie să se aștepte atât la ninsori serioase și frig năprasnic, cât și la zile mai blânde, cu ploi în loc de fulgi. Acestea alternanțe sunt aduse de schimbările climatice, dar și variază în funcție de intensitatea vortexului.

„Există o caracteristică a vortexului, la înălțime mare, care poate, în anumite condiții, să dea anumite semnale prognostice, dar numai cu câteva săptămâni înainte, 3-4 săptămâni înainte. Și e foarte complex acest vortex – poate fi perturbat și de condițiile de la suprafață, dar și de condiții care țin de atmosfera înaltă. Dar, încă o dată, este greșit să spui că, dacă se formează mai rapid sau e acum puternic sau e slab vortexul vom știi sigur cum va fi la iarnă”, a mai subliniat Roxana Bojariu.

