S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne așteptam

Un nou vortex polar începe să își facă simțită prezența deasupra Polului Nord, iar efectele lui nu vor ocoli nici România. Specialiștii avertizează că iarna 2025 – 2026 ar putea fi una dintre cele mai aspre din ultimii ani, cu temperaturi foarte scăzute și episoade de ninsoare abundentă. Când sunt așteptate primele semne de iarnă, moment în careprimii fulgi ar putea ajunge atât în zonele montane, cât și în Capitală.

Un nou vortex polar s-a format deasupra Polului Nord și, potrivit meteorologilor, vor apărea schimbări ale vremii următoare, inclusiv în România. Acest fenomen apare în fiecare toamnă și reprezintă o circulație atmosferică de mare amploare, care se extinde din straturile de suprafață până în stratosferă.

Intensitatea și stabilitatea vortexului decid tipul de iarnă pe care îl vom avea: un vortex puternic menține aerul rece blocat în regiunea arctică, aducând ierni mai blânde, în timp ce un vortex slab permite aerului polar să coboare spre latitudini mai joase, provocând episoade de frig intens și ninsori abundente.

Când va fi prima ninsoare în România

Analizele recente arată că vortexul polar din acest an este mai slab decât de obicei, ceea ce ridică șansele ca iarna 2025-2026 să fie marcată de ger și precipitații consistente în Europa și în zona Balcanilor. Datele satelitare confirmă scăderea temperaturilor și a presiunii în regiunea arctică, semn clar al formării fenomenului. Meteorologii atrag atenția că evoluția acestuia este dificil de anticipat, însă experiența anilor trecuți arată că un debut slab al vortexului este adesea urmat de ierni cu multă zăpadă.

Pentru România, prima ninsoare ar putea să apară la finalul lunii noiembrie, atât în zonele montane, unde se anunță și viscol la altitudini mari, cât și posibil în Capitală. În cazul în care scenariile actuale se confirmă, țara noastră ar putea traversa o iarnă cu perioade de frig sever și episoade de ninsoare abundentă, similare cu iernile grele din trecut.

