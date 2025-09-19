Acasă » Știri » Zodia care iese din cea mai dureroasă perioadă. Începe o nouă etapă karmică, din 19 septembrie 2025

Zodia care iese din cea mai dureroasă perioadă. Începe o nouă etapă karmică, din 19 septembrie 2025

De: Irina Vlad 19/09/2025 | 08:36
Zodia care iese din cea mai dureroasă perioadă. Începe o nouă etapă karmică, din 19 septembrie 2025

Începând cu 19 septembrie, o zodie de apă va scăpa de toate necazurile și problemele de până acum. Se vor încheia capitole grele și pot atrage binecuvântările meritate. Haideți să descoperim care sunt nativii norocoși din următoarea perioadă.  

O parte din Scorpioni au simțit că până acum au stat pe loc, însă lucrurile încep să capete abia acum contur. Cei născuți în această zodie scapă de ghinion începând cu 19 septembrie. Un val proaspăt de energie pozitivă vine în sprijinul lor , iar norocul își va face simțită prezența, fie cu mai multă claritate, fie cu soluții neașteptate și șanse noi care îi vor ajuta să depășească unele cumpene.

Cu toate că au avut parte de momente mai puțin plăcute, de data aceasta se va observa și potențialul lor. De asemenea, nu vor mai exista tensiuni și dureri de cap. Cu această claritate, semnul zodiacal va putea să ia viața mai în serios și să-și urmeze drumul.

Energia se schimbă radical pentru Scorpioni

Începutul lunii septembrie a fost dominat de confuzie și probleme emoționale. Acum însă, situația se clarifică, iar deciziile devin mai ușor de luat. Relațiile se îmbunătățesc, iar la locul de muncă apar soluții pentru problemele care păreau fără ieșire.

Cele patru ZODII care încep o etapă nouă, la final de septembrie 2025. „Se încheie sezonul unui stres de lungă durată”
Cele patru ZODII care încep o etapă nouă, la final de septembrie 2025....
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele

Dragostea revine în centrul atenției, iar pasiunea își face loc în viața Scorpionilor. Astrologii vin cu avertisment: anturajul nepotrivit ar putea diminua norocul din această perioadă.

O parte din Scorpioni au trecut prin provocări ce le-au întărit rezistența, însă răbdarea și perseverența lor dau acum roade. Primesc un plus de energie, creativitate și încredere, fiind o perioadă favorabilă pentru luare unor decizii importante, fie că este vorba de schimbarea locului de muncă, investiții financiare sau noi proiecte sentimentale.

De asemenea, sprijinul din partea celor dragi și momentele de claritate îi vor ajuta pe Scorpioni să facă pași importanți înainte. Se simt mai stăpâni pe emoțiile și trăirile lor și vor avea curajul să își facă planuri clare pentru viitor. Intuiția puternică îi ajută îi ghidează spre decizii corecte pe care le planificau de mult timp.

Singura zodie care va da lovitura in luna octombrie 2025. Noroc pe toate planurile pentru acest nativ

Cele 2 ZODII cărora li se schimbă viața de la 1 noiembrie 2025. Schimbări majore pentru acești nativi, influențate de Uranus și Nodurile Lunare

Tags:
Iți recomandăm
Anda Adam l-a scos la ”vânzare” Pe Joseph, la Asia Express. N-a stat pe gânduri
Știri
Anda Adam l-a scos la ”vânzare” Pe Joseph, la Asia Express. N-a stat pe gânduri
Imaginile uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. Era brunetă și avea părul ondulat
Știri
Imaginile uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. Era brunetă și avea părul ondulat
Când se va lua o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază? Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Mediafax
Când se va lua o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de...
Nicușor Dan, în cădere liberă!? Se PRĂBUȘEȘTE încrederea românilor în președinte
Gandul.ro
Nicușor Dan, în cădere liberă!? Se PRĂBUȘEȘTE încrederea românilor în președinte
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii...
FOTO Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia unuia dintre cei mai bogați italieni
Digi24
FOTO Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii,...
ANM: Cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie
Mediafax
ANM: Cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie
Parteneri
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care...
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
Click.ro
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Un bărbat s-a dus cu mașina la spălătorie și a plecat de acolo milionar în dolari: „Soția mea a crezut că mint”
Antena 3
Un bărbat s-a dus cu mașina la spălătorie și a plecat de acolo milionar în...
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”
Digi 24
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment...
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Digi24
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Invitație la TEST DRIVE pentru bucureșteni. Cele mai interesante modele chinezești
Promotor.ro
Invitație la TEST DRIVE pentru bucureșteni. Cele mai interesante modele chinezești
Cutremur în această dimineață în România! În ce orașe s-a simțit
kanald.ro
Cutremur în această dimineață în România! În ce orașe s-a simțit
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
kfetele.ro
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Iancu Guda, despre cele mai importante măsuri pentru eficientizarea companiilor de stat
observatornews.ro
Iancu Guda, despre cele mai importante măsuri pentru eficientizarea companiilor de stat
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
O galaxie de 10 ori mai puternică decât Calea Lactee
Descopera.ro
O galaxie de 10 ori mai puternică decât Calea Lactee
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali patron? Răspunsul surpriză al antrenorului de la Dinamo: „Sunteţi într-o dispoziţie bună”
Fanatik.ro
Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali patron? Răspunsul surpriză al antrenorului de...
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald Trump, milioane de euro și offshore-uri rusești
Fanatik.ro
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o...
Trei decenii fără un mare actor al României. S-a stins uitat de lume și în sărăcie. De ce și-a schimbat numele
Capital.ro
Trei decenii fără un mare actor al României. S-a stins uitat de lume și în...
Pensii 2026. Fără taxe și impozite la pensie, de la 1 ianuarie. Cum va funcționa noul sistem de „pensie activă”
Romania TV
Pensii 2026. Fără taxe și impozite la pensie, de la 1 ianuarie. Cum va funcționa...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Restricții bancare. Acești români de peste hotare trebuie să scoată numerar din timp. Vor fi limitate plățile cu cardul
Capital.ro
Restricții bancare. Acești români de peste hotare trebuie să scoată numerar din timp. Vor fi...
Mircea Radu siderat de ultima modă. „Placentofagia” l-a lăsat fără cuvinte
evz.ro
Mircea Radu siderat de ultima modă. „Placentofagia” l-a lăsat fără cuvinte
„CAVIAR de VINETE”, cea mai bună rețetă a gospodinelor. Secretul stă la îndemâna oricui!
Gandul.ro
„CAVIAR de VINETE”, cea mai bună rețetă a gospodinelor. Secretul stă la îndemâna oricui!
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
as.ro
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Ce
radioimpuls.ro
Ce "dovezi stiintifice" va prezeta in instanta Brigitte Macron pentru a demonstra ca este FEMEIE
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele
Fanatik.ro
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină...
Prezentatoarea celebră care a renunțat la televiziune după 19 ani de carieră. Plecarea sa i-a lăsat „mască” pe toți. „A demisionat dintr-o dată”
Fanatik.ro
Prezentatoarea celebră care a renunțat la televiziune după 19 ani de carieră. Plecarea sa i-a...
Știrile zilei, 12 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 12 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anda Adam l-a scos la ”vânzare” Pe Joseph, la Asia Express. N-a stat pe gânduri
Anda Adam l-a scos la ”vânzare” Pe Joseph, la Asia Express. N-a stat pe gânduri
Imaginile uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. Era brunetă și avea părul ondulat
Imaginile uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. Era brunetă și avea părul ondulat
El este Liviu Apetrei, românul care a aruncat 3 hoți peste balcon, în Italia: ”Sunt bun ca pâinea ...
El este Liviu Apetrei, românul care a aruncat 3 hoți peste balcon, în Italia: ”Sunt bun ca pâinea caldă”
Câți bani face Raluca Bădulescu de la Asia Express din Only Fans? Reacția fabuloasă a fiului ei, ...
Câți bani face Raluca Bădulescu de la Asia Express din Only Fans? Reacția fabuloasă a fiului ei, după ce a aflat de noul job
Ilie Bolojan și Ursula von der Leyen, întâlnire de ULTIMA ORĂ! Planul pentru România
Ilie Bolojan și Ursula von der Leyen, întâlnire de ULTIMA ORĂ! Planul pentru România
Momentul în care Kate Middleton a început să plângă, în timpul vizitei lui Donald Trump. Imagini ...
Momentul în care Kate Middleton a început să plângă, în timpul vizitei lui Donald Trump. Imagini emoționante
Vezi toate știrile
×