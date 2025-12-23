Acasă » Știri » Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 7000 de euro. Este construită după 1977

Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 7000 de euro. Este construită după 1977

De: David Ioan 23/12/2025 | 11:03
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 7000 de euro. Este construită după 1977
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 7000 de euro. Este construită după 1977

În timp ce în marile orașe ale țării prețurile locuințelor continuă să crească, există încă zone din România unde o garsonieră poate fi cumpărată la un preț aproape incredibil pentru piața actuală.

Un astfel de exemplu vine din Lupeni, oraș situat în Valea Jiului, unde o locuință de 29 de metri pătrați este scoasă la vânzare pentru doar 35.000 de lei, adică aproximativ 7.000 de euro.

Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 7000 de euro

Garsoniera este amplasată într-un bloc construit după anul 1977, pe strada principală din Lupeni, în blocul 74, chiar vizavi de magazinul Lidl – o zonă extrem de accesibilă și bine conectată la facilitățile urbane. Imobilul se află la etajul 4 al unui bloc cu 9 niveluri, ceea ce oferă atât lumină naturală, cât și o priveliște deschisă asupra zonei.

Locuința are o suprafață totală de 29 mp și o compartimentare avantajoasă pentru această categorie de imobile: bucătărie separată, balcon deschis și spațiu suficient pentru amenajarea unei zone de zi confortabile. Deși necesită renovare completă, acest aspect poate fi un avantaj pentru cumpărătorii care își doresc să își personalizeze locuința după propriul stil și buget.

Ce condiţii oferă garsoniera

Printre dotările existente se numără ușa metalică, apa trasă separat, iar blocul este racordat la rețeaua de gaze, un detaliu important pentru viitoarele costuri de întreținere. Actele sunt în regulă și locuința este pregătită pentru vânzare imediată, ceea ce scurtează considerabil procesul de achiziție.

Garsoniera din România care se vinde cu doar 7000 de euro. Foto: Olx

Zona în care se află imobilul este bine deservită de magazine, mijloace de transport și alte servicii esențiale, ceea ce face ca această garsonieră să fie potrivită atât pentru locuire, cât și pentru investiție. Prețul extrem de redus o transformă într-o oportunitate rară pe piața imobiliară din România, mai ales într-un context în care, în orașele mari, o sumă de 7.000 de euro nu acoperă nici măcar avansul pentru un credit imobiliar.

Garsoniera din Lupeni rămâne o surpriză rară pe piața imobiliară: un preț mic, o zonă bună și un spațiu care poate fi modelat după propriile idei. Nu promite mai mult decât este, dar oferă exact atât cât trebuie pentru cineva care vrea un început simplu și clar.

CITEŞTE ŞI: Orașul celebru din România în care o casă se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în decembrie 2025

Cât a plătit un client din București pe o cursă până în Brașov, pe 23 decembrie 2025? Suma e formată din 4 cifre

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
Știri
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
Știri
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară sub cod galben
Mediafax
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară...
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
Gandul.ro
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile...
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
Digi24
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de...
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Mediafax
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
Digi24
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de...
Fenomenul „range anxiety” ar putea determina VW să doteze mașinile electrice cu motoare pe benzină
Promotor.ro
Fenomenul „range anxiety” ar putea determina VW să doteze mașinile electrice cu motoare pe benzină
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
Gandul.ro
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
Un sejur în Poiana Brașov de Crăciun, de 3 nopți, costă 5.000 de lei. Prețul crește cu 78% de ...
Un sejur în Poiana Brașov de Crăciun, de 3 nopți, costă 5.000 de lei. Prețul crește cu 78% de Revelion
EXCLUSIV DINAMO, marți, de la ora 18.00. Vești mari despre noul stadion! Ionuț Lupescu, Ionuț Popa ...
EXCLUSIV DINAMO, marți, de la ora 18.00. Vești mari despre noul stadion! Ionuț Lupescu, Ionuț Popa și Rareș Hopincă vin în studio
Breaking news! Procurorii percheziționează în aceste momente casa Rodicăi Stănoiu
Breaking news! Procurorii percheziționează în aceste momente casa Rodicăi Stănoiu
Cât costă o cursă cu Uber pe ruta București-Constanța, înainte de Crăciun? Florentina a ales să ...
Cât costă o cursă cu Uber pe ruta București-Constanța, înainte de Crăciun? Florentina a ales să plece cu trenul când a văzut
Vezi toate știrile
×