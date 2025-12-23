Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 7000 de euro. Este construită după 1977

În timp ce în marile orașe ale țării prețurile locuințelor continuă să crească, există încă zone din România unde o garsonieră poate fi cumpărată la un preț aproape incredibil pentru piața actuală.

Un astfel de exemplu vine din Lupeni, oraș situat în Valea Jiului, unde o locuință de 29 de metri pătrați este scoasă la vânzare pentru doar 35.000 de lei, adică aproximativ 7.000 de euro.

Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 7000 de euro

Garsoniera este amplasată într-un bloc construit după anul 1977, pe strada principală din Lupeni, în blocul 74, chiar vizavi de magazinul Lidl – o zonă extrem de accesibilă și bine conectată la facilitățile urbane. Imobilul se află la etajul 4 al unui bloc cu 9 niveluri, ceea ce oferă atât lumină naturală, cât și o priveliște deschisă asupra zonei.

Locuința are o suprafață totală de 29 mp și o compartimentare avantajoasă pentru această categorie de imobile: bucătărie separată, balcon deschis și spațiu suficient pentru amenajarea unei zone de zi confortabile. Deși necesită renovare completă, acest aspect poate fi un avantaj pentru cumpărătorii care își doresc să își personalizeze locuința după propriul stil și buget.

Ce condiţii oferă garsoniera

Printre dotările existente se numără ușa metalică, apa trasă separat, iar blocul este racordat la rețeaua de gaze, un detaliu important pentru viitoarele costuri de întreținere. Actele sunt în regulă și locuința este pregătită pentru vânzare imediată, ceea ce scurtează considerabil procesul de achiziție.

Zona în care se află imobilul este bine deservită de magazine, mijloace de transport și alte servicii esențiale, ceea ce face ca această garsonieră să fie potrivită atât pentru locuire, cât și pentru investiție. Prețul extrem de redus o transformă într-o oportunitate rară pe piața imobiliară din România, mai ales într-un context în care, în orașele mari, o sumă de 7.000 de euro nu acoperă nici măcar avansul pentru un credit imobiliar.

Garsoniera din Lupeni rămâne o surpriză rară pe piața imobiliară: un preț mic, o zonă bună și un spațiu care poate fi modelat după propriile idei. Nu promite mai mult decât este, dar oferă exact atât cât trebuie pentru cineva care vrea un început simplu și clar.

