Ce salariu are o manichiuristă în 2026. Cât câștigă lunar

De: Andreea Stăncescu 07/02/2026 | 16:44
Tot mai multe femei aleg să apeleze la specialiste pentru a avea o manichiură frumoasă, îngrijită și rezistentă. Vizitele la salon au devenit parte din rutina de îngrijire personală, iar acest lucru a transformat meseria de manichiuristă într-una extrem de căutată. Care sunt veniturile lunare pe care le poate încasa!

În România, venitul unei manichiuriste variază semnificativ în funcție de mai mulți factori, însă, în general, se situează între 2.500 și 7.500 de lei net pe lună, existând și cazuri în care se pot depăși aceste sume. Meseria este tot mai căutată, iar cererea constantă din partea clientelor face ca acest domeniu să ofere oportunități reale de câștig, mai ales pentru persoanele dedicate și bine pregătite.

La început de drum, o manichiuristă debutantă poate câștiga între 2.500 și 3.000 de lei net, mai ales dacă lucrează într-un salon mic sau într-un oraș de dimensiuni reduse. Pe măsură ce capătă experiență, își formează o bază de clientele fidelă și investește în perfecționare, venitul poate crește considerabil.

Profesioniștii cu câțiva ani de activitate ajung frecvent la 4.000-5.000 de lei lunar, iar în marile orașe, precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, pot depăși chiar 8.000-10.000 de lei.

Cum sunt plătite manichiristele

Un rol important îl joacă și sistemul de plată. Unele saloane oferă salariu fix, altele funcționează exclusiv pe bază de comision, de obicei între 40% și 50% din încasări, iar cea mai întâlnită variantă este combinația dintre un salariu de bază și comision. În acest caz, venitul final depinde direct de numărul de cliente și de prețurile practicate.

Locația influențează puternic câștigurile. De exemplu, în orașele mari, tarifele sunt mai ridicate, iar fluxul de clienți este mai constant. De asemenea, manichiuristele care lucrează pe cont propriu, acasă sau într-un spațiu închiriat, pot obține venituri mai mari, însă trebuie să își suporte singure cheltuielile cu materialele, promovarea și taxele.

