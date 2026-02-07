Larisa Udilă, umilită de o angajată de la Evidența Persoanelor Sectorul 1! „Începe să râdă în hohote, de față cu toți: ‘Sunt obligată să vă refuz’”

Larisa Udilă a explodat în mediul online! Influencerița a avut parte de o experiență cât se poate de neplăcută la Evidența Persoanelor Sectorul 1. O angajată a râs de ea și a umilit-o. Revoltată de tot ce i s-a întâmplat, Larisa Udilă nu s-a mai abținut și a povestit totul în mediul online.

La finalul lunii ianuarie, Larisa Udilă a devenit mămică pentru a doua oară. Aceasta a adus pe lume o fetiță care poartă numele Asia. Recent, influencerița a mers la Evidența Persoanelor Sector 1 pentru a o înscrie pe micuță. Însă, acolo a avut parte de o experiență ce a revoltat-o.

„Haideți să vă povestesc cum am plecat plângând astăzi de la Evidența Populației Sectorul 1 și cum suntem tratați noi, românii, de către funcționarii publici, având în vedere că noi plătim taxe lunare și salariile lor, practic, sunt plătite din banii noștri. Și, cu toate astea, ei sunt stăpânii lumii și noi suntem niște muritori de rând. Ei își permit să șteargă cu noi pe jos și noi trebuie să fim acolo „da, ne scuzați, ne pare rău” și așa mai departe. Dar ei ne pot lua la mișto, ne pot jigni și pot șterge cu noi pe jos. Deci chiar vreau să ascultați povestea mea de astăzi și vorbesc aici în calitatea tuturor oamenilor care au fost tratați prost de-a lungul timpului de către funcționari publici. Nu vreau să mai treacă nicio mamă niciodată prin ce am trecut eu”, și-a început povestea Larisa Udilă.

Larisa Udilă, umilită la Evidența Persoanelor Sectorul 1

Mai exact, Larisa Udilă și soțul său au ajuns la Evidența Persoanelor la ora 13:20, cu 10 minute înainte ca programul de lucru să se termine. Au fost primiți, însă angajata a avut o atitudine total nepotrivită, spune influencerița.

După ce le-a bătut obrazul că au ajuns la final de program, angajata a reacționat într-un mod total nepotrivit atunci când a auzit numele pe care Larisa Udilă l-a ales pentru fetița sa. Femeia a izbucnit în râs și i-a spus brunetei că trebuie să schimbe numele fetiței, iar de data aceasta să nu mai aleagă un nume de „țară”. Mai mult, i-a spus chiar că legea nu îi permite să înregistreze acest nume.

„Ne-a primit înăuntru și, de când ne-am așezat pe scaun, doamna era atât de supărată că trebuie să înscrie acest copil încât nu vă puteți imagina. Soțul meu și-a cerut scuze: „Vă rog din suflet, iertați-ne că am ajuns atât de târziu, n-am avut cu cine să lăsăm copiii.” Ce a explicat el acolo. «Da, dar să știți că data viitoare nu o să vă mai primesc pentru că la 13:30 se închide programul». Și, până la urmă, când a văzut cu câtă scârbă vorbește femeia a spus: „Auziți, programul dumneavoastră este până la 13:30. După ce că îmi cer scuze, mă mai luați și peste picior.” În fine. Ia actele copilului, se uită peste dosar, vede certificatul de la spital și începe să râdă în hohote, de față cu toată lumea de acolo. «Asia! Ha, ha, ha! De ce nu i-ai spus America? Eu nu pot să înregistrez acest copil. Prin lege, eu sunt obligată să vă refuz în acest moment. Nu pot înregistra un nume de țară». Deci, atenție ce-mi zice doamna, că ea nu poate înregistra un nume de țară. Țara fiind Asia… Deci lăsând la o parte gradul de analfabetism, da? Asia, țara, Asia, da? Nu poate înregistra numele Asia. Este o lege, atenție, prin care nu poate înregistra numele Asia, de țară. Și mai mult decât atât, râde în hohote și se uită în ochii mei și îmi spune, «luați-vă dosarul, trebuie să găsiți un alt prenume pentru copil. Eu nu pot înregistra așa ceva». Deci m-am uitat la ea. Eu în acest moment, dragii mei, sunt într-o perioadă postpartum, într-o perioadă de lăuzie, extraordinar de sensibilă. Vreau să vă spun că mi s-au inundat ochii în lacrimi. Am simțit că mor în acel moment. Un moment în care eu și soțul meu ar fi trebuit să-l păstrăm în sufletul nostru, pentru că să-ți înregistrezi copilul, să-i faci certificatul de naștere, e ceva unic. E o experiență minunată. A fost transformat într-un iad din cauza unui funcționar public, plătit din banii mei. I-am cerut pe loc să-mi arate și mie legea”, a mai spus Larisa Udilă.

Văzând reacția dură a influenceriței, angajata și-a revizuit rapid atitudinea, și-a cerut scuze și, până la urmă, a înregistrat dosarul. Însă, întreaga întâmplare a enervat-o teribil pe Larisa Udilă.

„Deci nu era vorba despre lege, era vorba despre ironie, era vorba despre luat la mișto și despre confuzia aceasta între o funcție publică și super puterea de a călca peste toată lumea. Practic, funcționarii publici au puterea de a călca peste oameni, de a-i lua la mișto, de a face absolut orice”, a concluzionat Larisa Udilă.

După ce și-a spus povestea în mediul online, Larisa Udilă a primit numeroase mesaje de la oameni prin care au trecut prin situații similare.

