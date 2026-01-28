Acasă » Știri » Larisa Udilă a născut! Primele imagini cu fetița fostei concurente de la ”Bravo, ai stil”

Larisa Udilă a născut! Primele imagini cu fetița fostei concurente de la ”Bravo, ai stil”

De: Anca Chihaie 28/01/2026 | 20:37
Larisa Udilă a născut! Primele imagini cu fetița fostei concurente de la ”Bravo, ai stil”
Joshua Castellano a fost la un pas de tragedie după ce s-a infectat cu o bacterie.
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Larisa Udilă, cunoscută influenceriță și fostă concurentă „Bravo, ai stil!”, a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume o fetiță sănătoasă. Evenimentul marchează un moment important în viața personală a vedetei, care deja se bucură de experiența maternității alături de fiul ei, Milan, care are patru ani. Iată ce mesaj a transmis vedeta!

Această nouă etapă din viața Larisei vine după ani de succes în mediul online, unde a reușit să construiască o comunitate numeroasă de urmăritori, în special femei, care apreciază sfaturile și perspectivele sale. Echilibrul pe care vedeta îl menține între viața profesională și cea personală a fost mereu unul dintre aspectele care au atras atenția fanilor, iar acum se resimte și în familia sa extinsă.

Larisa Udilă a născut!

Nașterea fetiței marchează o schimbare importantă pentru întreaga familie, oferind o completare firească pentru unitatea pe care Larisa și soțul ei o formează deja. Aceștia sunt acum părinți ai unui băiețel și ai unei fetițe, iar bucuria și emoțiile care însoțesc acest moment sunt resimțite profund, nu doar în viața lor, ci și de către cei din jur care urmăresc parcursul lor.

Larisa a postat imediat după naștere un mesaj pe contul său de Instagram. Tânăra mămică este foarte fericită, emoționată și transmite că bebelușul venit pe lume le-a umplut casa și cursul vieții.

Larisa Udilă a născut!/foto: Instagram

„Bine ai venit pe lume, dragostea noastră!💕

Mi-a luat mult timp să găsesc puterea de a scrie aceste rânduri, pentru că sunt copleșită de tot ce trăim. Emoțiile sunt atât de mari, încât uneori cuvintele nu mai sunt de ajuns.
Încă nu îmi vine să cred că acesta este caruselul vieții mele… eu, Larisa, cu doi copii și soțul meu. O familie completă.
( plang cand scriu asta)

Fetița aceasta a venit ca o primăvară în sufletele noastre. Ne-a adus lumină, liniște și o iubire pe care nu știam că suntem capabili să o simțim. Mai ales fratelui ei, care o privește deja cu ochi plini de dragoste.
Mă simt ca într-o poveste scrisă de Dumnezeu și m-am bucurat cu lacrimi în ochi de fiecare clipă din aceste zile petrecute în spital, zile pe care le voi purta mereu în inimă.

Vă mulțumesc din tot sufletul pentru grija voastră, pentru fiecare mesaj, pentru fiecare gând bun. Le-am simțit pe toate.
Abia aștept să vă povestesc tot, cap-coadă, pentru că voi sunteți familia mea din online 🤍”, a transmis Larisa.

Nepoata Larisei Udilă, la un pas de tragedie din cauza superficialității medicilor! Acum vedeta a ajuns la spital cu fiul ei: „Aveți mare, mare grijă”

Graviduța Larisa Udilă, martoră la o scenă cumplită: „Ar fi fost strânsă de gât de el”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. A reprezentat de mai multe ori România
Știri
Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. A reprezentat de mai multe ori România
De ce nu mai este Cătălin Măruță la PRO TV, de fapt. Prezentatorul a rupt tăcerea și a spus adevărul
Știri
De ce nu mai este Cătălin Măruță la PRO TV, de fapt. Prezentatorul a rupt tăcerea și a…
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute...
Blugii lui Miruță i-au revoltat și pe stiliști. Adina Buzatu acuză: „lipsă de respect, neglijență, nu se reprezintă pe sine, ci o țară întreagă”
Gandul.ro
Blugii lui Miruță i-au revoltat și pe stiliști. Adina Buzatu acuză: „lipsă de...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino Ronaldo
Adevarul
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Mihai Trăistariu o face praf pe Andreea Bălan după ce aceasta a ajuns în juriul Eurovision! „Nu ar trece nici de preselecții dacă ar concura!”
Click.ro
Mihai Trăistariu o face praf pe Andreea Bălan după ce aceasta a ajuns în juriul...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
go4it.ro
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Blugii lui Miruță i-au revoltat și pe stiliști. Adina Buzatu acuză: „lipsă de respect, neglijență, nu se reprezintă pe sine, ci o țară întreagă”
Gandul.ro
Blugii lui Miruță i-au revoltat și pe stiliști. Adina Buzatu acuză: „lipsă de respect, neglijență,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. A reprezentat de mai multe ...
Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. A reprezentat de mai multe ori România
BANC | Am întâlnit o femeie la ieșirea din mall, care plângea că pierduse 1.000 ron
BANC | Am întâlnit o femeie la ieșirea din mall, care plângea că pierduse 1.000 ron
De ce nu mai este Cătălin Măruță la PRO TV, de fapt. Prezentatorul a rupt tăcerea și a spus adevărul
De ce nu mai este Cătălin Măruță la PRO TV, de fapt. Prezentatorul a rupt tăcerea și a spus adevărul
Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar, după ce prezentatorul TV a fost surprins cu Ilie Bolojan
Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar, după ce prezentatorul TV a fost surprins cu Ilie Bolojan
Psihologul Cristian Andrei, dus la audieri în cătușe! Ce ținea în mână, în timp ce era escortat ...
Psihologul Cristian Andrei, dus la audieri în cătușe! Ce ținea în mână, în timp ce era escortat de polițiști
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut preinfarct după ce fiul său a intrat în live cu Fulgy. Dezvăluiri ...
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut preinfarct după ce fiul său a intrat în live cu Fulgy. Dezvăluiri de ultimă oră!
Vezi toate știrile
×