Larisa Udilă a născut! Primele imagini cu fetița fostei concurente de la ”Bravo, ai stil”

Larisa Udilă, cunoscută influenceriță și fostă concurentă „Bravo, ai stil!”, a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume o fetiță sănătoasă. Evenimentul marchează un moment important în viața personală a vedetei, care deja se bucură de experiența maternității alături de fiul ei, Milan, care are patru ani. Iată ce mesaj a transmis vedeta!

Această nouă etapă din viața Larisei vine după ani de succes în mediul online, unde a reușit să construiască o comunitate numeroasă de urmăritori, în special femei, care apreciază sfaturile și perspectivele sale. Echilibrul pe care vedeta îl menține între viața profesională și cea personală a fost mereu unul dintre aspectele care au atras atenția fanilor, iar acum se resimte și în familia sa extinsă.

Larisa Udilă a născut!

Nașterea fetiței marchează o schimbare importantă pentru întreaga familie, oferind o completare firească pentru unitatea pe care Larisa și soțul ei o formează deja. Aceștia sunt acum părinți ai unui băiețel și ai unei fetițe, iar bucuria și emoțiile care însoțesc acest moment sunt resimțite profund, nu doar în viața lor, ci și de către cei din jur care urmăresc parcursul lor.

Larisa a postat imediat după naștere un mesaj pe contul său de Instagram. Tânăra mămică este foarte fericită, emoționată și transmite că bebelușul venit pe lume le-a umplut casa și cursul vieții.

„Bine ai venit pe lume, dragostea noastră!💕 Mi-a luat mult timp să găsesc puterea de a scrie aceste rânduri, pentru că sunt copleșită de tot ce trăim. Emoțiile sunt atât de mari, încât uneori cuvintele nu mai sunt de ajuns.

Încă nu îmi vine să cred că acesta este caruselul vieții mele… eu, Larisa, cu doi copii și soțul meu. O familie completă.

( plang cand scriu asta) Fetița aceasta a venit ca o primăvară în sufletele noastre. Ne-a adus lumină, liniște și o iubire pe care nu știam că suntem capabili să o simțim. Mai ales fratelui ei, care o privește deja cu ochi plini de dragoste.

Mă simt ca într-o poveste scrisă de Dumnezeu și m-am bucurat cu lacrimi în ochi de fiecare clipă din aceste zile petrecute în spital, zile pe care le voi purta mereu în inimă. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru grija voastră, pentru fiecare mesaj, pentru fiecare gând bun. Le-am simțit pe toate.

Abia aștept să vă povestesc tot, cap-coadă, pentru că voi sunteți familia mea din online 🤍”, a transmis Larisa.

Nepoata Larisei Udilă, la un pas de tragedie din cauza superficialității medicilor! Acum vedeta a ajuns la spital cu fiul ei: „Aveți mare, mare grijă”

Graviduța Larisa Udilă, martoră la o scenă cumplită: „Ar fi fost strânsă de gât de el”