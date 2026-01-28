Acasă » Știri » Documentul de la RAR pentru care românii pot primi amendă nu există, de fapt. Registrul Auto Român a făcut anunțul

Documentul de la RAR pentru care românii pot primi amendă nu există, de fapt. Registrul Auto Român a făcut anunțul

De: roxana tudorescu 28/01/2026 | 21:42
Documentul de la RAR pentru care românii pot primi amendă nu există, de fapt. Registrul Auto Român a făcut anunțul
Documentul de la RAR pentru care românii pot primi amendă nu există, de fapt

Registrul Auto Român a făcut anunțul! Noul document pentru care românii pot primi o amendă nu există, de fapt. Întreaga confuzie s-a creat din cauza unei știri generate de AI. Toate detaliile în articol.

Reprezentanții RAR au spus că nu dețin nicio „Unitate Mobilă” care să verifice în curțile oamenilor, așa cum se regăsea în informația care a devenit rapid cunoscută. „Notificarea de conservare”, „Avizul de staționare prelungită” sau „Certificatul de Conservare și Integritate Tehnică” sunt niște documente care nu există, de fapt.

„Am aflat din presă că din acest an trebuie să emitem o «Notificare de Conservare» sau un «Aviz de staționare prelungită» ori un «Certificat de Conservare și Integritate Tehnică» sau… ceva document care să ajute proprietarii mașinilor vechi să nu plătească o suprataxă de mediu (?!). Sau un impozit mărit. Mai mult decât atât, certificatul ar putea fi emis după ce «Unitatea Mobilă RAR» constată vizual că vechitura pe care un cetățean o are în curte pentru piese sau pentru restaurare nu are scurgeri de lichide și că seria de șasiu este lizibilă. Noi nu știm nimic despre o astfel de verificare pe care ar trebui să o facem și nu avem nici Unitate Mobilă”, se arată într-o postare pe pagina oficială de Facebook a Registrului Auto Român.

Documentul de la RAR pentru care românii pot primi amendă nu există, de fapt

În știrea falsă se regăsea informația conform căreia inginerii RAR vor putea căuta în curțile oamenilor pentru a verifica mașinile vechi, dezmembrate, iar românii care nu ar avea un anumit certifical ar fi urmat să fie amendați. RAR a oferit un răspuns în care a infirmat acest aspect și a spus clar că este vorba despre un fake news.

„RAR nu poate lămuri sau comenta eventualele aspecte legale care nu sunt în competența instituției, dar dezmințim orice informație despre emiterea unui document de tipul celor menționate în articolul de presă. În competențele RAR nu a fost introdusă o astfel de practică și, prin urmare, nu aveți niciun motiv să solicitați de la noi un astfel de document inexistent. Așa cum v-am obișnuit, reacționăm prompt atunci când un fake-news despre activitatea noastră provoacă incertitudine și îngrijorare printre deținătorii de vehicule și vă asigurăm că orice schimbare importantă în zona noastră de competență va fi transmisă către opinia publică prin canalele oficiale de comunicare. Cu un pic de atenție, puteți găsi indicii despre textele de tip fake-news sau scrise cu AI. Iată câteva dintre ele: – informația este una „bombă”, schimbă tot ce știai despre un subiect sau introduce o noutate absolută, care are un termen scurt de implementare; – lipsesc sursele sau trimiterile către surse oficiale, comunicate, declarații ale unor oficialități; – sunt folosiți termeni care indică gravitatea și urgența, dar lipsesc referirile la o lege concretă și se folosesc trimiteri generale la un cadru legal ipotetic;

– nu găsești nicio referire la respectivul subiect în alte publicații sau portaluri de știri;

– sunt menționate structuri ale statului, documente sau reglementări care nu există.

Departamentul Comunicare al RAR a contactat respectiva publicație, care a retras textul despre care a admis că a fost generat de AI, fără nicio sursă reală a informației”, se mai arată în postarea RAR de pe Facebook.

VEZI ȘI:

De ce mașinile moderne se strică mai repede decât cele vechi. Explicația mecanicilor

Amendă de peste 500 lei, în 2026, pentru toți șoferii români care nu au acest obiect în mașină

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Rezultate INML. Ce s-a găsit în sângele șoferului care a produs accidentul în care au murit 7 persoane
Știri
Rezultate INML. Ce s-a găsit în sângele șoferului care a produs accidentul în care au murit 7 persoane
Mario Iorgulescu nu mai vrea să fie internat la clinica din Italia: ”Simt că o iau razna!”
Știri
Mario Iorgulescu nu mai vrea să fie internat la clinica din Italia: ”Simt că o iau razna!”
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un...
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
Gandul.ro
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”
Adevarul
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie”
Mediafax
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
go4it.ro
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
Gandul.ro
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scandal uriaș între familiile milionarilor români care s-au prăbușit cu elicopterul în munți. ...
Scandal uriaș între familiile milionarilor români care s-au prăbușit cu elicopterul în munți. 1 miliard de euro despăgubiri!
David și Victoria Beckham sunt dispuși să facă pace cu Brooklyn. Care este condiția pe care i-o ...
David și Victoria Beckham sunt dispuși să facă pace cu Brooklyn. Care este condiția pe care i-o pun fiului lor
Rezultate INML. Ce s-a găsit în sângele șoferului care a produs accidentul în care au murit 7 persoane
Rezultate INML. Ce s-a găsit în sângele șoferului care a produs accidentul în care au murit 7 persoane
Mario Iorgulescu nu mai vrea să fie internat la clinica din Italia: ”Simt că o iau razna!”
Mario Iorgulescu nu mai vrea să fie internat la clinica din Italia: ”Simt că o iau razna!”
Marius Tucă Show începe joi, 29 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 29 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mesajul transmis de Nicki Minaj la Casa Albă. A spus-o de față cu Donald Trump: ”Sunt fanul numărul ...
Mesajul transmis de Nicki Minaj la Casa Albă. A spus-o de față cu Donald Trump: ”Sunt fanul numărul 1 al președintelui”
Vezi toate știrile
×