De ce mașinile moderne se strică mai repede decât cele vechi. Explicația mecanicilor

De: roxana tudorescu 19/01/2026 | 19:08
Te-ai întrebat și tu de ce mașina ta modernă și nouă are nevoie de mai multe reparații decât una veche și folosită pentru o perioadă mai lungă de timp? Ei bine, noi am venit cu răspunsul pentru tine. Toate detaliile în articol. 

Nu puțini sunt cei care aleg o mașină mai nouă în speranța că vor ajunge mai rar cu ea la service și au mirarea să vadă că lucrurile nu stau deloc așa, de fapt. Atunci apare întrebarea: „Dacă am dat atâția bani pe ea, de ce se strică atât de des?!”

Mașinile moderne se strică mai repede din cauza uzurii planificate, a complexității crescute cu electronice și software care se defectează mai ușor, a materialelor mai ieftine și a presiunii de a reduce costurile de producție. Mai exact, producătorii le fac astfel să dureze mai puțin. 

În cazul mașinilor vechi, acestea sunt construite pentru longevitate cu piese mecanice simple și durabile. 

Într-un top realizat în anul 2025, mărcile japoneze erau primele în clasamentul de fiabilitate, scrie autovit.ro. Toyota era liderul pieței datorită motoarelor sale cu termen lung de viață, iar tehnologia hibridă testată de peste două decenii a contribuit la acest rezultat. 

Lexus, divizia premium Toyota, combină luxul cu un număr foarte mici de defecțiuni. Subaru este fiabil atunci când vine vorba de sistemele de tracțiune integrală și a motoarelor, mai ales în condiții dificile de drum. 

Honda se afla și ea printre primele și are în continuare modele celebre pentru durabilitatea motoarelor și pentru costurile rezonabile de exploatare.  

Mai apoi se afla Buick, marcă americană apreciată pentru fiabilitatea ei, dar și BMW care reușea să îmbunătățească scorurile față de anii anteriori. 

Printre cele mai fiabile în 2025 se numărau sedanurile compacte și de clasă medie, precum Toyota Corolla, Camry sau Honda Civic.  

Românii cu mașini scumpe, vizați de ANAF. Ce se întâmplă cu cei care le-au cumpărat cu bani cash

Cu cât va crește impozitul pentru o mașină începând cu 1 ianuarie 2026. Suma care trebuie plătită pentru un motor între 1601 cmc si 2000 cmc

