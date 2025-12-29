Cu cât va crește impozitul pentru o mașină începând cu 1 ianuarie 2026. Suma care trebuie plătită pentru un motor între 1601 cmc si 2000 cmc

Creșteri importante de taxe vor intra în vigoare începând cu anul viitor, iar printre cele mai afectate domenii se numără impozitele auto, taxele locale și accizele la carburanți.

În paralel, anumite obligații fiscale noi apar, precum taxa pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene, în timp ce alte contribuții, cum este taxa pe cifra de afaceri pentru companiile mari, vor fi reduse.

Cu cât creşte impozitul la maşini în 2026

Una dintre cele mai vizibile modificări îi vizează pe proprietarii de autoturisme. Din 2026, impozitul auto va fi recalculat pe baza principiului „poluatorul plătește”, ceea ce înseamnă costuri mai ridicate pentru vehiculele vechi și cu norme de poluare inferioare.

Pentru mașinile cu o capacitate cilindrică între 1.601 și 2.000 cmc, noile valori anuale vor fi: Noneuro – Euro 3 între 237,6 și 297 de lei, Euro 4 între 228 și 285 de lei, Euro 5 între 213,6 și 267 de lei, Euro 6 între 200,8 și 251 de lei, iar pentru hibride, impozitul va fi de 24,6 lei.

Tot de la 1 ianuarie 2026, taxele locale pentru locuințe și terenuri vor crește semnificativ. Majorarea este prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar impozitul pe clădiri va fi raportat la valoarea de piață a imobilului.

Pentru locuințele rezidențiale, impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile, aceasta fiind actualizată în funcție de oraș, zonă, materiale și utilități.

În București, noile valori impozabile vor aduce creșteri de aproape 80%. Pentru clădirile din beton armat, valoarea impozabilă va urca de la 1.492 lei/mp în 2025 la 2.677 lei/mp în 2026, iar pentru construcțiile din lemn, de la 447 lei/mp la 803 lei/mp.

Toate primăriile trebuie să adopte noile grile de impozitare până la 31 decembrie 2025.

Accizele vor crește, de asemenea, pentru carburanți, alcool și tutun. Majorarea de 10% a accizelor la combustibili va duce la scumpirea litrului de carburant cu aproximativ 34 de bani.

Ce taxe aduce 2026

Fumătorii vor plăti mai mult pentru un pachet de țigări, iar băuturile spirtoase vor avea un impact suplimentar de 2,6 lei pe litru. La vin și bere, creșterea accizelor va fi tot de 10%, însă efectul final în preț va fi redus.

O nouă taxă va afecta și achizițiile online din afara UE. Din 1 ianuarie, fiecare colet cu valoare sub 150 de euro va fi taxat cu 25 de lei, măsură care va influența cumpărătorii de pe platforme precum Temu, Shein, Aliexpress sau Trendyol.

Antreprenorii vor resimți o altă modificare importantă: impozitul pe dividende va crește la 16% din 2026, după ce în ultimii ani a urcat treptat de la 5% la 8%, apoi la 10%. Măsura a generat critici în mediul de afaceri.

În schimb, taxa pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri de peste 50 de milioane de euro va scădea de la 1% la 0,5%. Această taxă este considerată „nocivă” pentru mediul economic, însă nu poate fi eliminată complet în contextul creșterii altor taxe suportate de populație. Coaliția de guvernare intenționează totuși să o elimine începând cu 2027.

O altă schimbare relevantă pentru angajați este majorarea salariului minim. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește de la 4.050 lei la 4.325 lei, ceea ce va aduce aproximativ 200 de lei în plus la venitul net.

Măsura este susținută politic și este prevăzută atât în legislația națională, cât și în directivele europene privind salariul minim adecvat.

