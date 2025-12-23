Acasă » Știri » Taxă nouă din 2026 în România. Cine este obligat să o plătească

De: Alina Drăgan 23/12/2025 | 18:11
Taxă nouă din 2026 în România /Foto: Pixabay

O nouă taxă apare din 2026! PMB a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care propune instituirea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a Capitalei. Potrivit documentului, taxa ar urma să fie de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, pentru fiecare turist.

Concret, proiectul de lege propune ca taxa de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare să fie percepută tuturor persoanelor care beneficiază de servicii de cazare pe raza municipiului București, indiferent de cetățenie sau statut juridic.

Noua taxă se va aplica în toate tipurile de structuri de primire turistică: hoteluri, hoteluri-apartament, hosteluri, pensiuni, vile turistice, apartamente și camere de închiriat, campinguri, precum și în cazul unităților promovate prin platforme online de intermediere, precum Airbnb sau Booking.

În propunere se mai notează și că taxa va fi evidențiată distinct pe documentele de plată ale turiștilor și va fi colectată de unitățile de cazare sau de operatorii intermediari. Ulterior, sumele vor fi declarate lunar și virate către bugetele locale ale sectoarelor, iar apoi către bugetul Municipiului București, într-un cont special dedicat.

De asemenea, unitățile de cazare și operatorii intermediari vor avea obligația să depună lunar declarații-decont privind sumele încasate. Nerespectarea termenelor sau nedepunerea declarațiilor poate atrage sancțiuni contravenționale, cu amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei pentru persoane fizice și între 1.000 și 4.000 de lei pentru persoane juridice.

Proiectul a fost făcut public în data de19 decembrie 2025 și este în dezbatere publică până la data de 30 decembrie 2025. Dacă va fi adoptată de Consiliul General al Municipiului București, taxa va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Fondurile obținute din această taxă vor fi utilizate exclusiv pentru promovarea și dezvoltarea turismului în București, se mai arată în proiect. Printre obiectivele asumate se numără: creșterea numărului de turiști și a duratei șederii acestora; dezvoltarea brandului turistic al Capitalei; realizarea de campanii de marketing digital și materiale promoționale; îmbunătățirea experienței turistice și a serviciilor dedicate vizitatorilor; dezvoltarea rețelei de centre și puncte de informare turistică.

Roma va impune o nouă taxă pentru vizitarea unuia dintre cele mai cunoscute obiective turistice. Când intră în vigoare măsura

Cod Rutier 2026. Cele mai importante schimbări din ultimii 10 ani intră în vigoare de la 1 ianuarie

