S-a aflat cauza morții lui Alexandru Marin, cel mai cunoscut afacerist din Constanța. Avea doar 52 de ani

De: Simona Tudorache 13/02/2026 | 11:38
Doliu în lumea afacerilor din Constanța. Alexandru Marin, care deținea mai multe businessuri în oraș, a murit la vârsta de 52 de ani. El ar fi suferit un accident vascular cerebral, care i-a adus sfârșitul.

Alexandru Marin era un om apreciat în comunitate, iar vestea dispariției lui a lăsat urme adânci în sufletul celor care l-au apreciat. Alexandru Marin avea mai multe afaceri în oraș, printre care și o cafenea celebră situată pe Bulevardul Tomis. Dureroasa veste a fost dată chiar de reprezentanții organizației patronale din care făcea parte. Ei nu pot accepta că omul pe care l-au admirat a pierit în acest mod.

S-a aflat cauza morții lui Alexandru Marin

Accidentul vascular cerebral, pe care afaceristul l-a suferit la 52 de ani, apare în urma întreruperii circulației la nivelul creierului sau rupturii unei artere cerebrale.

Alexandru Marin iubea viața și punea suflet în tot ceea ce făcea. Corina Marin, președintele organizației patronale de la malul Mării Negre, nu poate uita nici acum ultima zi în care s-au văzut. Erau între colegi, făceau planuri, râdeau, spuneau. Și acolo pare că s-a oprit totul.

„Cuvintele sunt prea sărace, gândurile noastre sunt triste. Vestea plecării colegului nostru a căzut din senin, în această zi, deși a fost întâia zi cu soare după atâtea săptămâni încrâncenate. Și totuși, am primit un prilej amar să ne amintim că, în fiecare zi, pentru unii oameni este… ultima zi. Iar dimineața nu mai vine. În veselie, ne-am văzut ultima oară între colegi, cu nerăbdarea de a strânge rândurile și de a construi, împreună, mai mult și mai bine pentru industria noastră, a ospitalității”, a fost mesajul dureros transmis de Corina Martin, președintele organizației patronale de la malul Mării Negre.

Ce spun colegii despre Alexandru Marin

Corina spune despre colegul ei că era un om generos, că se gândea întotdeauna la ceilalți și nu ezita să le fie alături, așa cum putea. Dumnezeu a avut, însă, alte planuri cu el.

„Așa te vom păstra în amintire, cu entuziasmul tău molipsitor, cu zâmbetul și cu generozitatea pe care o arătai tuturor – așa cum noi te-am cunoscut.
Rămas bun, Alexandru Marin! Drum lin în lumină, în călătoria ta! Condoleanțe, alinare și putere familiei!”, a mai spus ea.

Foto: Profimedia/ Social Media

