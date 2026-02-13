BANCUL ZILEI | „Ce faci pe 14 februarie?”

Ziua Îndrăgostiților este momentul perfect pentru a sărbători iubirea și a aduce zâmbete în viața celor dragi. Pe lângă surprizele acestei zile, câteva bancuri sunt ideale pentru a destinde atmosfera în orice moment. Cu siguranță, vor stârni hohote de râs!

– Ce faci pe 14 februarie ?

– Nu ştiu, da’ ce e pe 14 februarie?

– Valentine’s Day, ziua îndrăgostiților.

– Aaaa, stau acasă. De ce întrebi?

– Vrei să ieşi cu mine în oraș?

– Acum pe 14 nu pot, dar pot să ies cu tine pe 31 octombrie.

– Da’ ce e pe 31 octombrie?

– Halloween-ul.

Alte bancuri amuzante

– Iubi, du-te și tu până la magazin și ia-mi ceva dulce.

– Ce anume?

– Ce simți tu că-mi trebuie, ceva de suflet.

Iubi revine cu un bax de bere și o ciocolată amăruie

– Ce-i asta?!

– Berea e pentru mine, că am simțit că merit… ciocolata, pentru tine, să simți ce simt eu în relația asta.

Un englez de familie bună invitat să servească un ceai este întrebat care e diferenţa dintre Anglia, Irlanda şi Scoţia.

El răspunde cu următorul exemplu:

– Dacă o persoană în Anglia este invitată la ceai şi cere mai mult zahăr, va primi de la stăpâna casei o bucăţică foarte mică.

În Irlanda stapâna casei îi va întinde zaharniţa şi o va ruga să servească.

Daca în Scoţia ar fi formulată o astfel de dorinţă stapâna casei îi va spune discret: “nu aţi amestecat destul ceaiul”

Se intâlnesc reprezentanții fabricilor de bere Becks, Heineken, Carlsberg si Guiness.

Fiecare comandă o bere.

Cel de la Becks o bere Becks, cel de la Heineken o bere Heineken, cel de la Carlsberg o bere Carlsberg, iar cel de la Guiness, spre uimirea celorlalți, cere o Coca-Cola.

Cei trei intreabă nedumeriți:

– Tu nu bei bere?

– Păi, dacă voi nu beți bere, atunci nici eu nu beau!

