Indexarea pensiilor cu inflația. Începe un mare proces după decizia de a nu crește pensiile de la 1 ianuarie

În perioada următoare va începe procesul pentru indexarea pensiilor cu inflația. Indexarea nu a mai avut loc de la 1 ianuarie 2026 din cauza faptului că guvernul nu a mai avut bani. Milioane de pensionari români au fost afectați de această decizie, mai ales după valul de scumpiri din ultimul an.

Indexarea pensiilor trebuia să se facă cu 7%, fiind vorba despre o creștere de 190 de lei. Totodată, indexarea pensiilor nu a fost efectuată nici la 1 ianuarie 2025, când pensionarii ar fi trebuit să primească, în medie, 330 de lei. Aceștia au pierdut la pensie aproape 520 de lei în ultimul an pentru că pensiile nu s-au indexat.

Neindexarea pensiilor este ilegală

Un avocat a susținut că pensia este un drept câștigat care reliefează contribuția pensionarului în timpul în care a muncit, contribuția fiind de 25% din salariu. Avocatul a declarat că pensia trebuie să rămână la același nivel ca atunci când persoana în cauză se pensionează, întrucât doar așa pensia reflectă contribuțiile din timpul vieții.

„Faptul că legiuitorul a prevăzut creșterea anuală a valorii punctului de referință cu rata inflației… demonstrează fără echivoc că indexarea nu este un beneficiu suplimentar, ci un element constitutiv al dreptului pensionarului…”, a susținut avocatul, pentru Newsweek.

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) arată că, peste 30 de zile, guvernul va fi dat în judecată pentru că nu a indexat pensiile.

Guvernul, dat în judecată din cauza neindexării pensiilor

Conform art. 84 alin. (3) din Legea nr. 360/2023, cităm: „valoarea punctului de referință se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică”.

Potrivit FACIAS, dacă în termen de 30 de zile instituțiile vizate nu vor da curs solicitării, fundația va acționa în instanță Guvernul României și Casa Națională de Pensii Publice pentru a solicita obligarea acestora la majorarea pensiilor românilor conform prevederilor legale.

Orice proces durează minimum 2-3 ani până se ajunge la o soluție, însă, dacă pensionarii vor avea câștig de cauză, plata retroactivă a pensiilor indexate ar putea bloca bugetul și funcționarea țării.

