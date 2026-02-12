Pensie de urmaș 2026. Cine are dreptul și care sunt documentele necesare

Pensia de urmaș oferă un sprijin financiar familiilor care rămân fără un membru. Cu toate astea, nu poate să suplinească un salariu. Sumele pe care urmașii le primesc fiind, în mare parte, modice.

În 2026, legislația din România stabilește reguli clare pentru acordarea acestui beneficiu. Durata căsniciei rămâne un criteriu important. Soțiile care au rămas văduve după o căsnicie de cel puțin 15 ani primesc pensia integral. Dacă mariajul a durat între 10 și 15 ani, venitul se reduce treptat, cu 0,5% pentru fiecare lună lipsă, până la 15 ani.

În cazul în care acea căsătorie a durat mai puțin de 10 ani, soția supraviețuitoare nu are dreptul la pensie, cu excepția unor situații speciale: are probleme de sănătate, se află în grad de invaliditate I sau II și au fost căsătoriți cel puțin un an, decesul a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Ce sumă obține urmașul dacă defunctul câștiga 3.500 de lei

Dacă cel care a părăsit această lume avea o pensie de 3.500 de lei, cel care beneficiază de pensie obține 1.750 de lei pe lună, doi urmași împart 2.625 de lei, iar trei sau mai mulți întreaga sumă de 3.500 de lei.

De ce acte ai nevoie ca să iei pensie de urmaș

Pentru a intra în posesia pensiei de urmaș, persoana respectivă trebuie să întocmească un dosar complet, care să cuprindă: cererea standard, certificatul de deces al persoanei care a susținut familia, actele de stare civilă (certificate de naștere și căsătorie), adeverințe de studii, dacă este cazul, decizia medicală de invaliditate și documente suplimentare în situația unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Dosarul trebuie depus pentru analiză la Casa Națională de Pensii. E important ca beneficiarul să nu fi atins vârsta standard de pensionare și să nu obțină venituri lunare mai mari decât salariul minim brut, indiferent de sursa acestora: contract de muncă, funcții publice sau activități în cooperative.

Și copiii persoanei dispărute pot obține pensie de urmaș pe perioada studiilor. Pot avea acest venit între 16 -26 ani, dar asta depinde de timpul petrecut pe băncile școlii. Dacă suferă un accident și rămân invalizi, pensia poate fi plătită pe tot parcursul vieții.

