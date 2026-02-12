Acasă » Știri » Știri externe » Țara din Europa în care băncile au dobândă zero. Care este explicația

De: Daniel Matei 12/02/2026 | 14:36
În timp ce românii se plâng că ratele la credite le cresc de la lună la lună, există o țară în Europa în care dobânzile la credite sunt mici sau chiar extrem de mici comparativ cu alte state europene, inclusiv România.

Este cazul Elveției, acolo unde Banca Centrală (SNB) a decis anul trecut să reducă rata dobânzii de politică monetară la 0%, pentru a preveni fenomenul deflației, scrie Euronews.

Decizia a fost luată la jumătatea lui 2025, după ce prețurile de consum au scăzut cu 0,1% în luna mai a acelui an. Multe puteri economice occidentale s-au confruntat cu probleme legate de politica monetară într-un moment în care creșterile de prețuri s-au atenuat în multe locuri, iar instabilitatea politică și tarifele americane au început să afecteze previziunile economice.

În acest context, băncile comerciale percep dobânzi între 1 și 1,9% pe an pentru creditele ipotecare, spre exemplu.

De ce vrea Elveția ca moneda sa să nu mai crească

Potrivit SNB, rata dobânzii-cheie actuală susține creșterea economică. În același timp, ajută la menținerea inflației în intervalul stabilității prețurilor. Stabilitatea prețurilor, potrivit Băncii Centrale a Elveției, înseamnă o inflație de 0 până la 2%. Cele mai recente cifre sunt puțin sub definiția Băncii Naționale Elvețiene (BNS) pentru „stabilitatea prețurilor”. În noiembrie, inflația anuală din Elveția a ajuns la zero. Deși această situație poate să pară una benefică, mai ales într-o țară ca România, unde inflația s-a apropiat de 10% recent, datele nu au fost privite cu ochi buni în Țara Cantoanelor.

„Politica noastră monetară contribuie la creșterea probabilă lentă a inflației în trimestrele următoare”, a declarat președintele BNS, Martin Schlegel, la sfârșitul anului trecut.

În principiu, Elveția nu dorește un fenomen deflaționist pentru că acest lucru ar dăuna economiei naționale, prin creșterea exagerată a valorii francului elvețian, ceea ce ar duce la scumpirea produselor și serviciilor de export. Banca Națională a Elveției  menține dobânzile la un nivel extrem de scăzut (uneori chiar negative, sub 0%) pentru a face moneda mai puțin atractivă pentru investitorii străini. Așadar, dobânda zero în Elveția nu este un accident, ci un instrument de precizie chirurgicală folosit de Banca Națională pentru a proteja economia de un franc prea puternic și pentru a menține stabilitatea într-o lume volatilă.

