Centrul Filia a șters postarea în care îl acuza pe Mihai Bendeac de agresiune. Cum își motivează decizia: „Ne cerem scuze”

De: Andreea Stăncescu 12/02/2026 | 14:16
Centrul Filia, una dintre cele mai cunoscute organizații din România care militează pentru drepturile femeilor, a ajuns recent în centrul unei controverse după ce a publicat, iar apoi a șters, un mesaj prin care îl acuza pe actorul Mihai Bendeac de comportament nepotrivit. Organizația a revenit ulterior asupra poziției și și-a cerut scuze public, recunoscând că a vorbit în numele tinerei fără a avea acordul acesteia.

Mihai Bendeac a ajuns recent în centrul unei controverse online, după ce a fost acuzat de comportament nepotrivit în urma unui moment surprins la un eveniment de promovare a filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz”. Totul a pornit de la un clip în care actorul interacționează cu o fană care îi spune că este foarte emoționată și îl invită să îi atingă pieptul pentru a simți cât de tare îi bate inima.

Scena a fost interpretată diferit în mediul online: unii au considerat-o amuzantă, alții au văzut în ea un gest inadecvat. În acest context, Centrul Filia a sugerat inițial că ar fi vorba despre o formă de hărțuire, ceea ce a intensificat scandalul.

Actorul a negat acuzațiile, afirmând că gestul a fost inițiat de tânără și că nu a existat nicio intenție sexuală. Ulterior, chiar fata implicată, Alice, a declarat public că nu s-a simțit agresată și că interacțiunea a fost una voluntară.

Ce a transmis Centrul Filia, după ștergerea postării

În urma acestor declarații, Centrul Filia a revenit asupra poziției inițiale, a șters postarea în care îl acuza pe Bendeac și și-a cerut scuze public pentru faptul că a vorbit în numele tinerei fără a avea acordul acesteia. Organizația a transmis că își asumă greșeala și că respectarea vocii persoanei implicate este esențială, subliniind importanța corectării atunci când o situație este interpretată eronat.

„Am șters postarea, din respect pentru declarațiile tinerei despre interacțiunea sa cu Mihai Bendeac. Ne cerem scuze pentru că am vorbit despre experiența sa în numele ei.
Valorile noastre feministe înseamnă să le ascultăm pe femei și să le credem atunci când vorbesc despre experiențele lor, să le respectăm capacitatea de a lua decizii pentru ele. Și înseamnă și responsabilitatea de a ne corecta atunci când greșim și de a pune pe primul loc vocile celor care vorbesc despre aceste experiențe.
Reacția noastră a venit din grijă față de siguranța noastră, a tuturor femeilor și fetelor, și din reflexul de a fi atente la toate posibilele situații de abuz și sexism din spațiul public, într-o societate care le normalizează și le trece cu vederea. Mai ales atunci când observăm mari dezechilibre de putere și gesturi nepotrivite.
Credem că astfel de momente trebuie privite critic și cu responsabilitate, să deschidă conversații despre gesturile și interacțiunile noastre, despre modul în care noi, ca societate, reacționăm atunci când vorbim despre experiențele cu care femeile se confruntă. Care sunt limitele acceptate de noi ca societate și cum arată comportamentele sănătoase pe care vrem să le promovăm?
Lupta noastră feministă înseamnă să facem auzite vocile femeilor, să vorbim despre experiențele noastre și să tragem la răspundere comportamentele sexiste sau care instigă la ură și violență împotriva femeilor în societatea noastră”, a scris Centrul Filia pe rețelele de socializare.

